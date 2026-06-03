XIII Torneo Playa de San Lorenzo reúne este fin de semana a 300 jugadores
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La XIII edición del Torneo Playa de San Lorenzo se disputará este fin de semana en la escalera 15 de la playa, con la participación de 300 jugadores repartidos en 16 equipos masculinos y 8 femeninos. La competición, organizada por el Royal Premium Gijón Jovellanos, cuenta con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal, Triocar y Fundación Caja Rural. En la presentación, celebrada en el Ayuntamiento de Gijón, se destacó la consolidación y nivel deportivo del torneo. Participarán equipos de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Madrid. El sábado se jugará de 10 a 20 horas y el domingo se celebrarán las finales.
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