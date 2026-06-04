La Bahía de San Lorenzo acoge este domingo una nueva edición de la Regata de la Mujer

La Bahía de San Lorenzo será escenario el próximo domingo 7 de junio de una nueva edición de la Regata de la Mujer, una cita integrada en el calendario oficial de la Federación Asturiana de Vela y que reunirá a una veintena de deportistas en una jornada dedicada a la promoción de la vela femenina.

La prueba, que cuenta con la colaboración del Club de Vela Bahía de Gijón, tendrá su salida prevista a las 12:00 horas y se disputará a bordo de embarcaciones monotipo de la clase 595, una modalidad que garantiza la igualdad de condiciones entre las participantes y pone el foco en la habilidad y estrategia de las tripulaciones.

La Regata de la Mujer se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario autonómico, fomentando la participación femenina en el deporte de la vela y contribuyendo a visibilizar el creciente protagonismo de las mujeres en la competición náutica.

Las aguas de la Bahía de San Lorenzo volverán a ofrecer un marco excepcional para el desarrollo de una prueba que combina deporte, igualdad y convivencia, permitiendo además que aficionados y visitantes puedan seguir la evolución de la regata desde distintos puntos del litoral gijonés.

La organización confía en que las condiciones meteorológicas acompañen para disfrutar de una jornada de navegación y competición en la que participarán al menos veinte regatistas, representando el compromiso de la vela asturiana con la promoción del deporte femenino.

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La Regata de la Mujer forma parte del calendario oficial de la Federación Asturiana de Vela y cuenta con el apoyo de entidades y clubes comprometidos con el desarrollo y la difusión de este deporte en Asturias.