La Escuela de Corvera en el XVII Memorial Juan Vicente González

La Escuela Natación Corvera brilló en el XVII Memorial Juan Vicente González, celebrado el pasado sábado en Navia, con destacadas actuaciones de sus grupos alevín y benjamín. La competición permitió a los más jóvenes enfrentarse a rivales de su misma edad. El club cosechó numerosos podios individuales: Zoe Jaume (200 estilos, 3.ª), Enol Muñiz (50 mariposa, 2.º y 100 libre, 1.º), Patricia Menéndez y Frida López (50 mariposa, 3.º), Oriol Sánchez (50 espalda, 1.º) y Vera Gutiérrez (50 braza, 2.º). Los relevos también destacaron con una segunda y tercera plaza. Desde el club resaltan esfuerzo, ilusión y compromiso de sus nadadores.