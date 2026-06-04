La Escuela de Corvera en el XVII Memorial Juan Vicente González
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La Escuela Natación Corvera brilló en el XVII Memorial Juan Vicente González, celebrado el pasado sábado en Navia, con destacadas actuaciones de sus grupos alevín y benjamín. La competición permitió a los más jóvenes enfrentarse a rivales de su misma edad. El club cosechó numerosos podios individuales: Zoe Jaume (200 estilos, 3.ª), Enol Muñiz (50 mariposa, 2.º y 100 libre, 1.º), Patricia Menéndez y Frida López (50 mariposa, 3.º), Oriol Sánchez (50 espalda, 1.º) y Vera Gutiérrez (50 braza, 2.º). Los relevos también destacaron con una segunda y tercera plaza. Desde el club resaltan esfuerzo, ilusión y compromiso de sus nadadores.
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