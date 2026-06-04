Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la lucha por subir a la ACB: "Asturias está detrás de nosotros y merece que demos el 100%"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, lanzó varios mensajes en sus últimas declaraciones antes de enfrentarse el sábado (20:15 horas) al Movistar Estudiantes en las semifinales, a partido único, por el ascenso a la ACB. El técnico gallego va con la idea de competir hasta al máximo en esa Final a 4 a la que el equipo asturiano se ha clasificado después de ser sexto en Liga en Primera FEB y de superar por 0-3 al Inveready Gipuzkoa Basket en lel play-off.

¿Cómo llega el equipo a este cita?

"Obviamente, después de dos semanas de trabaj,o de mejora, el equipo está preparado para el partido. Creo que venímos en nuestro mejor momento, tanto física como mentalmente. Está claro que la situación es inmejorable para nosotros. Por lo tanto, vamos con ilusión, con ganas de que llegue ya el partido del sábado y preparados para afrontar un partido que, como todos, será complicado".

¿Qué es lo que más le preocupa del Movistar Estudiantes?

"Un poco lo de siempre. Intentar que un equipo con la calidad que tiene Estudiantes no juegue a sus fortalezas. Yo creo que es algo que tenemos claro desde principio de temporada: imponer nuestro ritmo, imponer nuestra defensa y, sobre todo a nivel defensivo, que el equipo rival no esté a gusto y que vaya a situaciones donde están menos cómodos, donde no son tan eficientes. Si los dejas jugar, es un equipo con una plantilla sobrada de talento, de calidad y de experiencia. Lo que no podemos hacer es dejarles hacer aquello que hacen bien, porque entonces no tendremos ninguna opción".

A. Lorca

¿Pesa el factor psicológico en esta Final a 4? ¿Tienen más presión los rivales?

"Nosotros vamos allí con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Yo no sé si es presión, porque a mí no me gusta hablar de presión, porque la presión es algo que es muy relativo. Lo que tenemos claro es que estamos allí porque nos lo merecemos, vamos a jugar a la final con total merecimiento y pensando en hacer un buen partido, en competir, que es lo que hemos hecho todo el año. No pienso en otro escenario que no sea competir. Si lo hemos hecho durante treinta y tantos partidos, lo normal y lógico es que sea un partido en el que nosotros seamos fieles a nuestra forma de ser, a nuestra forma de entender el baloncesto, a nuestra identidad, a nuestro juego, a nuestra dureza defensiva y a nuestro ritmo. No se lo que pensarán los demás, no sé cuánto de importante es el factor psicológico, pero aparte de la ilusión nuestra, que es mucha, lo que tenemos claro es que vamos a ir allí a intentar hacer un buen partido, sacar nuestra mejor versión, incluso mejor de la que hemos tenido estas últimas semanas, estos últimos meses, y a partir de ahí es un partido baloncesto, un partido más, que es el siguiente que nos toca. Lo afrontamos con toda la tranquilidad y normalidad del mundo".

Irán más de 1.000 aficionados del OCB a La Coruña.

"El club ha crecido mucho gracias al Palacio. Este club lleva muchos años en esta Liga y se ha tenido que reinventar varias veces porque es una Liga muy complicada, que te exige mucho, y hoy no estaríamos aquí, seguramente, si no tuviéramos el Palacio. Siempre digo lo mismo, hoy estamos en Pumarín, que ha sido nuestra casa, que ha sido emblema del club durante muchos años, que ha sido el crecimiento, que es lo que nos ha permitido durante tantos años el ir creciendo, pero el ir al Palacio nos ha puesto en otra dimensión. Que vayan, como el otro día, contra Gipuzkoa, 5.500 personas, significa mucho para el club, para la región y para el baloncesto en Asturias. Por eso, la responsabilidad es máxima. Sabemos que hay una ciudad detrás de nosotros, que hay una región expectante de lo que hagamos, nuestros aficionados, la gente que nos ha seguido durante muchos años, la que se ha incorporado ahora, merecen obviamente nuestro máximo, merecen que le demos como todos los días nuestro 100% y a partir de ahí es un partido baloncesto sin más, no hay ningún tipo de drama por jugar un partido el sábado, es un partido bonito de jugar, donde va a haber un ambiente increíble, y para eso entrenamos, para eso soy entrenador, para eso los jugadores trabajan tanto todos los días para tener momentos como este".

El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB /

¿Cómo se ha planteado estas dos semanas de trabajo?

"Ha sido normal, este año hemos tenido creo que un par de parones entre ventanas, entre que éramos impares, y al final es la misma semana que estas semanas que hemos tenido dos semanas para trabajar, son dos semanas de trabajo donde intentamos mejorar, donde intentamos ver aquellas cosas que podemos hacer mejor, porque eso es lo que nos va a hacer ser más competitivos el sábado. A partir de ahí, hemos tenido dos semanas para preparar un partido, para ver a Estudiantes, ya sabemos el rival que teníamos hace 15 días, pero no cambia mucho. La gente que me conoce sabe que no cambia nada, sea pretemporada, sea temporada, sea play-off, sea post-season, off-season, como lo quieras llamar, no cambia nada. Este siguiente partido lo preparo como el más importante y tenemos ahora la suerte o el merecimiento de jugar una Final Four contra un gran rival, en el que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho todo el año, prepararnos de la mejor manera físicamente y mentalmente para un reto nuevo".

¿Es diferente para usted como entrenador?

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"Pues honestamente no, lo he dicho ya varias veces y creo que ya me lo habéis oído decir, para mí la Final Four de verdad mía como entrenador de Oviedo fue el año pasado, cuando jugamos en una semana contra Valladolid y Menorca no descender. Para mí no hay más Final Four o más sensación de vida o muerte, por llamarlo así, que dos partidos seguidos en casa contra Valladolid y contra Menorca, cuando estamos en una situación complicada. Pra mí ha sido posiblemente la semana más complicada como entrenador en Oviedo por lo que significaba. Esta semana es para disfrutar, pero como disfrutamos cada semana, no para disfrutar, no es un partido para disfrutar el del sábado y ojalá el del domingo. No es una Final Four para disfrutar, es una Final Four para competir, vamos a ir a competir y esa es nuestra mentalidad y es con la mentalidad que hemos ido todo el año".