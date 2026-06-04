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El Láser Bug asturiano toma las aguas de Gijón: la cantera de la vela asturiana sale a navegar

La cita, prevista para el 6 de junio, reúne a la cantera de la vela asturiana en una de las pruebas más destacadas del calendario

Láser Bug

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N. L.

Gijón se prepara para acoger la duodécima Regata de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias correspondiente a la Clase Láser Bug (una pequeña embarcación de vela ligera diseñada principalmente para el aprendizaje de niños y jóvenes) el próximo 6 de junio, una cita destacada dentro del calendario de promoción de la vela base en Asturias.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la recepción de los participantes, la formalización de inscripciones y la reunión de patrones. La señal de atención para la primera prueba está prevista a las 12.05 horas, dando paso a una serie de mangas que se desarrollarán en función de las condiciones meteorológicas y del programa establecido por la organización.

La regata reunirá a jóvenes deportistas procedentes de distintos colegios, clubes y escuelas náuticas del Principado, en una jornada pensada para fomentar la práctica de la vela, el espíritu deportivo y la formación de nuevas generaciones de regatistas asturianos.

Las inscripciones deberán cumplimentarse y entregarse en las instalaciones de la Federación de Vela del Principado de Asturias (FVPA), situadas en el Muelle de Oriente, Espigón Central del Fomento, en Gijón. El plazo se mantendrá abierto hasta una hora antes del inicio de la primera prueba.

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Con esta competición, los Juegos Deportivos del Principado de Asturias continúan impulsando el deporte base y consolidando la vela como una de las disciplinas con mayor tradición y proyección en la región.

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