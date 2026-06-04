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El Lobas Oviedo Balonmano Femenino, a 120.000 euros de la Liga Guerreras Iberdrola

El equipo asturiano necesita la ayuda de la iniciativa privada: "Animamos a las empresas a que apoyen al deporte femenino"

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino gana al Lleida y asciende a la Liga Guerreras Iberdrola

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino gana al Lleida y asciende a la Liga Guerreras Iberdrola

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El Lobas Oviedo Balonmano Femenino gana al Lleida y asciende a la Liga Guerreras Iberdrola / Irma Collín / Irma Collín

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

Al Lobas Oviedo Balonmano Femenino se le agota el tiempo para que el ascenso que se ganó en la pista para disputar la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola, se pueda materializar. Tras el patrocinio que anunció el Principado, de 100.000 euros, y la aportación que les prometió el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el día que recibió al equipo en el Ayuntamiento, de 120.000 euros, el club necesita ahora que la iniciativa privada también dé un paso adelante para poder salir a competir. Les faltan otros 120.000 euros para lograrlo.

VÍDEO: Recepción del Lobas Global Atac en el Ayto de Oviedo por el ascenso de Primera División

VÍDEO: Recepción del Lobas Global Atac en el Ayto de Oviedo por el ascenso de Primera División

María Rendueles

Una carrera contrarreloj para competir en la élite

El plazo para inscribirse en la máxima categoría acaba el 15 de junio, pero el club tiene que dar la respuesta antes para, en el caso de no conseguir el dinero necesario, poder inscribirse de nuevo en División de Honor Oro. La presidenta del club, Paulina Guerrero, explicaba que "está siendo muy difícil recabar apoyos en el ámbito privado" y quiso animar "a las empresas a que apoyen el deporte femenino y el talento asturiano". La presidenta del club recordó asimismo que están "luchando contra el tiempo".

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Por su parte, Natalia Sánchez Santa Bárbara, concejala ovetense del PSOE, instó a Canteli a que "concrete cómo y cuándo va a hacer efectiva la ayuda a las Lobas".

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