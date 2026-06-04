Paola Piñera, eliminada en indiviudales del Roland Garros junior
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La gijonesa Paola Piñera fue eliminada ayer del cuadro individual junior de Roland Garros tras caer por 7-5 y 6-0 con la serbia Anastasija Cvetkovic en los octavos de final. La tenista asturiana sigue en competición en el cuadro de dobles, donde forma pareja con la brasileña Victoria Luiza Barros, con la que se medirá en semifinales a la pareja estadounidense que forman Jordyn Hazelitt y Welles Newman.
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