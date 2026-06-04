Todos quieren tener a Leo Messi tras la concesión del Premio "Princesa": Asturias se prepara para recibirlo

Ahora que el Premio Princesa de Asturias de los Deportes ya tiene nombre propio y es de oro, la pregunta empieza a repetirse: ¿vendrá Leo Messi a Asturias? Según apuntaron ayer los miembros del jurado del galardón, todo parece indicar que sí. A partir de ahí surge otra incógnita: qué hará durante su estancia en el Principado. Está por ver si participará en varias actividades, como hicieron Eliud Kipchoge o Carolina Marín en 2023 y 2024; si protagonizará un acto multitudinario, como el que Serena Williams celebró el año pasado en el Calatrava; o si, por el contrario, viajará únicamente para recoger el premio.

Lo más probable es que la respuesta no se conozca hasta pocos días antes de la semana de los Premios, o incluso durante esa misma semana. Mientras tanto, las ciudades asturianas ya empiezan a imaginar qué podrían hacer si Messi finalmente participa en algún acto más allá de la ceremonia de entrega de los Premios.

Coordinación con los ayuntamientos

Conchita Méndez, concejala de Deportes de Oviedo, explica que "siempre esperamos a este día para saber quién es el premiado y, a partir de ahí, nos ponemos a disposición de la Fundación", ya que es esta entidad la que coordina y organiza las actividades vinculadas a los galardones. En cuanto al reconocimiento concedido al futbolista argentino, desde el Ayuntamiento de Oviedo afirman que "estamos encantados de que haya recibido el premio y de que venga en octubre a recogerlo".

Oviedo, sede habitual de algunos de los actos más mediáticos de la semana de los Premios. "Este año estamos abiertos a cualquier evento que la Fundación quiera contemplar en Oviedo durante esos días previos, y más siendo Oviedo Ciudad Europea del Deporte", señala Méndez.

Gijón ha mostrado su interés en poder recibir al astro argentino si la agenda de la Fundación y del propio premiado lo permite. Jorge Pañeda asegura que "nos encantaría, por ejemplo, hacer un acto con él y llenar El Molinón". El concejal de Deportes recuerda que se trata del estadio más antiguo de España y subraya, además, el "vínculo histórico" y sentimental que tanto Gijón como el Sporting mantienen con el fútbol y con el Barcelona, ya que en el pasado muchos jugadores pasaron por ambos clubes.

Avilés también se suma a esa disposición. Desde el Ayuntamiento de Avilés señalan que, "por nuestra tradición deportiva y porque Messi es un icono claro del deporte, estaríamos encantados de tener un acto con él". No obstante, recalcan que la noticia es todavía muy reciente y que los próximos pasos dependerán de la coordinación con la Fundación: "Hablaremos del tema y hablaremos con la Fundación".

M.R. / Foto: EFE

En cuanto al tipo de acto que podría acoger la ciudad, desde Avilés apuntan que se adaptarían a las preferencias del premiado. "Nosotros haríamos lo que a Messi le gustara más. Creo que elegiría hablar con niños y estar cerca de los clubes deportivos", indican.

Noticias relacionadas

El procedimiento, en todo caso, es claro: las ciudades trasladan a la Fundación su disponibilidad para acoger actividades, la institución valora las posibilidades y, si la propuesta encaja, se pone en marcha la organización. Habrá que esperar para saber cuándo y dónde podrá verse a Messi en Asturias. Por ahora, si todo transcurre según lo previsto, la cita segura será el viernes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor.