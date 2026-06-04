El V Memorial Íñigo Tartiere se celebra del 11 al 14 de junio en Las Caldas
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Oviedo acogerá del 11 al 14 de junio el V Memorial Íñigo Tartiere, una de las pruebas de golf más esperadas del calendario local. Organizado por Amigos de la Fresneda Golf Club y el Campo Municipal de Golf de Las Caldas, el torneo premiará a las ocho primeras parejas. Habrá reconocimientos especiales: primera pareja scratch acumulable, bola más cercana en los hoyos 2, 12 y 17, premio Álex Fernández en el hoyo 7 y mejor approach en el hoyo 18 en memoria de Ramón Galcerán. Los participantes disfrutarán de un sorteo, incluyendo un bono de tres noches en St Andrews y dos rondas de golf.
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