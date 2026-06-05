La afición lo tiene claro ante la lucha por el Alimerka Oviedo Baloncesto por subir a la ACB: "Podemos conseguirlo"

Prudentes, pero muy optimistas. Así se muestran los aficionados del Alimerka Oviedo de cara al encuentro que va a disputar el equipo azul mañana, a las 20:15 horas, en el Coliseum de La Coruña ante el Movistar Estudiantes. Casi todos sueñan con verse en la final y ganarla. La división de opiniones llega en cuanto al rival que prefieren entre el Leyma Coruña y el Súper Agropal Palencia, equipos que van a disputar la otra semifinal. Unos, los más valientes, quieren al Palencia, histórica bestia negra del Oviedo Baloncesto, al que ha eliminado en cuatro ocasiones en un play-off de ascenso. Los demás, hastiados de ese repetido enfrentamiento, se las quieren ver con el Leyma, que hace de local y, aseguran convencidos, "va a tener mucha presión".

La afición azul sueña con una final histórica

Uno de los lugares de encuentro de aficionados del OCB es la cervecería Sherwood, en la calle Gascona, donde está presente, dentro de un elegante cuadro, la camiseta de Oliver Arteaga, excapitán del equipo y cuyo número 12 está retirado en el polideportivo de Pumarín. Allí se congregó ayer un grupo de aficionados clásicos, de los que nunca se pierden un partido y de los que tienen ya una larga trayectoria siguiendo al club en sus desplazamientos. Un buen ejemplo de todos ellos son Isabel Tuero y Pablo Rodríguez, amigos y compañeros de trabajo ovetenses que llevan pleno en play-off: han viajado en las siete ocasiones en las que el equipo azul ha luchado por el ascenso y, por supuesto, estarán este fin de semana en La Coruña.

Por la izquierda,Toni Pérez, Enedina Álvarez, Luis Tuero, Cristina Robles, María José Alonso, Ana Ferrer, Gabriela González, Adolfo Bengoa y Omar Llaneza. / Fernando Rodríguez

En el caso de Pablo, tiene previsto viajar el sábado, volver, y está convencido de que le tocará regresar de nuevo el domingo: "Voy, vuelvo y estoy completamente seguro de que vamos a ganar y al día siguiente vuelvo para ver la final, a por el ascenso", explica. Tanto Isa como Pablo están convencidos de que esta puede ser la buena: "Podemos conseguirlo".

A este encuentro, Isa se ha llevado una camiseta a la que tiene un especial cariño y que le dedicaron todos los jugadores de la temporada 16-17, en la que el equipo de Oviedo ganó la Copa Princesa. En ella, Miquel Salvó les escribió: "Para Isa y Pablo, muchas gracias por seguirnos y acompañarnos tantos kilómetros y por tantos brownies". Esto último hace referencia al popular postre de chocolate que Isa les regalaba en cada viaje. Un detalle más de la familiaridad que siempre ha caracterizado a un club del que ahora está pendiente toda una ciudad y toda una región tras una temporada para la historia.

La moral, a tope antes de viajar a La Coruña

Otros habituales son David Antas y Francisco Javier Bertrand, que estuvieron en San Sebastián siguiendo al equipo y que, después del nivel tan alto que ofreció allí el OCB, consideran que se puede conseguir ir un paso más allá. Como el resto, están más que recompensados con la gran temporada que ha hecho el equipo. "Prefiero al Coruña, no me apetece encontrarme otra vez con Palencia, que siempre acaba la cosa igual", dice Bertrand sobre el rival que desearía en el caso de que los de Javi Rodríguez logren un billete para la final del Coliseum de La Coruña el domingo.

El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB /

También clásicos son los integrantes del grupo que forman Enedina Álvarez, Cristina Robles, María José Alonso, Ana Ferrer, Gabriela González, Adolfo Bengoa, Omar Llaneza, Toni Pérez y Luis Tuero. Suelen seguir juntos al equipo y entre ellos hay directivos, como el vicepresidente Luis Tuero, e incluso algún patrocinador del equipo.

Uno de ellos, Omar Llaneza, reconoce que esta temporada está siendo "un premio" y que viajan a La Coruña con "la moral a tope". Saben que el OCB está lejos de ser el favorito, pero todo lo que les transmite es positivo y por eso tienen la sensación de que se puede conseguir: "A estas alturas ya da igual todo lo demás, tenemos que ser fieles a nosotros mismos".

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Adolfo Bengoa, socio y patrocinador, hará en La Coruña lo mismo que lleva haciendo toda esta temporada: "Disfrutar". "He disfrutado mucho de la temporada, de la implicación que han tenido con el club los jugadores y el entrenador, y soy optimista con lo que pueda pasar".