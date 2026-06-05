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El Alimerka Oviedo Baloncesto acaricia su ascenso a la ACB con todo el apoyo de la afición: "Estamos seguros de que vamos a subir"
Los de Javi Rodríguez se lo juegan todo en una semifinal a partido único frente al Movistar Estudiantes
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L. L.
Todo listo para que el Alimerka Oviedo Baloncesto logre su sueño de jugar en la ACB la próxima temporada. Pero antes, los de Javi Rodríguez deberán jugar mañana a las 20:15 horas una semifinal a partido único ante el Movistar Estudiantes.
La afición está entregada y por ello, varios comercios ovetenses no han dudado en lanzar un mensaje de apoyo a los jugadores para que lo den todo sobre la pista.
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