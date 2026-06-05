La Barganiza acoge el torneo Tapia Seguridad y Telecomunicaciones
N. L.
El Real Club de Golf La Barganiza acoge mañana una nueva edición del Torneo de Golf Grupo Tapia Seguridad y Telecomunicaciones, que alcanza este año su octava convocatoria. La cita está reservada a jugadores con licencia de aficionado y hándicap nacional del club.
El torneo se disputará bajo la modalidad Stableford Individual, con limitaciones de hándicap exacto fijadas en 26,4 para caballeros y 36,0 para damas. La organización repartirá premios en distintas categorías, entre ellos el de Campeón Scratch, el de Mejor Dama Clasificada (no acumulable) y los correspondientes a los dos primeros clasificados de cada categoría, divididas al 50 por ciento según el número de participantes. A esos galardones se sumarán los reconocimientos al Campeón Senior, al primer clasificado o clasificada sub-21, así como los premios a la bola más cercana al hoyo 6 y al hoyo 12.
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