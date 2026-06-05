Dan Duscak, carácter para el Alimerka Oviedo Baloncesto en la lucha por subir a la ACB: "Vamos con respeto pero sin miedo"

Dan Duscak (Liubliana, Eslovenia, 2002) le da muchas cosas al Alimerka Oviedo: visión de juego, defensa, toma de decisiones, puntos en momentos importantes, pero si hay una característica que el equipo agradece y que él sabe aportar es carácter. Un competidor nato, alguien capaz de jugarse el físico por un rebote, un tipo de los que se quiere tener al lado y al que se teme cuando está enfrente.

El base esloveno llegó a Oviedo en 2023, el mismo año que Robert Cosialls y Lobaco, que volvía tras una etapa anterior. Fue también la campaña del regreso de Javi Rodríguez al OCB para comenzar con un proyecto de tres años que se culmina ahora de la mejor manera imaginable. El Alimerka juega mañana (20:15 horas) ante Movistar Estudiantes una de las dos semifinales a partido único por el ascenso a la ACB que se van a disputar en La Coruña. Los dos ganadores se enfrentarán entre sí por la última plaza que queda en la máxima categoría. Duscak, fiel a su estilo, llega a la cita "tranquilo".

Sin presión y con ambición ante la Final a 4

"Vamos sin presión, a disfrutar, somos el equipo con menos presión de los cuatro, son los otros los que tienen que tener miedo de nosotros. Nosotros no le tenemos miedo a nada", insiste el joven base esloveno mientras prepara la casa para que la ocupen sus familiares, que estarán apoyándolo mañana en La Coruña. "En nuestro equipo es la primera vez para todos que jugamos una final a cuatro. Calvin Hermanson había jugado play-off, pero no esto, así que vamos con respeto, pero sin miedo y, por supuesto, a ganar", añade el esloveno.

A. Lorca

Y es que el joven base es consciente de que están en un muy buen momento: "El otro día estaba tomando un café con Raúl (Lobaco), hicimos cuentas y vimos que de los últimos quince partidos solo hemos perdido dos, el del Fuenlabrada en casa, que competimos por ganar hasta el final, y el del Estudiantes allí, que empezamos perdiendo pero que faltando dos minutos nos pusimos creo que un punto arriba". Para Duscak hay algo que los hace ser singulares. "Las ganas que tenemos de ganar y de competir nos hacen diferentes", sentencia.

Reconoce el esloveno que al principio de la temporada era difícil pensar en que fueran capaces de rendir a tan alto nivel: "Estamos entre los presupuestos de abajo, vinieron fichajes de Plata (Segunda FEB), dos americanos, uno que es un rookie, otro que viene de hacerlo muy bien de Portugal, cuando llega Marques Townes tampoco sabes, no tienes unas expectativas claras. Lo que sí sabíamos era que podíamos competir en cada partido". Una de las cosas que Duscak considera que les ha ayudado a crecer es el Palacio y, sobre todo, lo que se ha volcado la gente con ellos: "Este año era diferente por el Palacio y ver a tanta gente en los partidos nos ha ayudado, pasas de 1.000 a más de 4.000, es mucha diferencia y se lo agradecemos mucho a todo el mundo".

El esfuerzo como seña de identidad del OCB

El remate a ese temporadón del equipo es lo que han logrado en el play-off de ascenso, donde fueron capaces de ganar por 0-3 al Inveready Gipuzkoa, imponiéndose en los dos partidos de San Sebastián. En el primero, Duscak estuvo a un gran nivel, pero en el segundo se quedó sin jugar por unas molestias que le impidieron participar: "Todos sabemos que en el banquillo lo pasas peor, quería ayudar a mi equipo, pero le agradezco al club que no me dejara jugar; es algo que Javi tiene muy claro, si tienes molestias no hay que jugar y por eso llegamos tan bien ahora. Marques se perdió un partido ante el Fibwi Palma porque estaba tocado y se consideró que era mejor que descansara, fue responsabilidad de Javi (Rodríguez, el entrenador)".

La temporada de Duscak ha ido de menos a más, condicionado el comienzo precisamente por unos problemas en un tobillo. "Tenía unas molestias, pero como base de este equipo tenía que dar un paso adelante para que pudiéramos demostrar lo que valemos", explica. Reconoce que los tres que llevan más tiempo, Lobaco, Cosialls y él, tienen una función importante en el grupo: "Sabemos cuál es la idea de Javi y nuestra función es mostrar al vestuario cómo funciona Javi; es un vestuario muy sano, ayuda mucho no ser egoísta y si hay una palabra que nos define es ‘esfuerzo’; es increíble el esfuerzo que hacemos para competir y ganar cada partido".

Duscak tiene palabras de elogio para el primer capitán, Raúl Lobaco, y para el segundo, Robert Cosialls: "Se sabía que eran grandes jugadores, pero luego está lo que hacen fuera de la pista, cosas que parecen pequeñas y son importantes; luego, lo que hacen en la cancha ni te cuento, Raúl en defensa y en ataque, y luego Robert es el cerebro de este equipo, nunca jugó de cinco y es uno de los mejores cincos de la Liga, Faure y él se completan de una manera espectacular. A Robert le toca hacer mucho trabajo sucio y nunca se queja, no le importa la estadística, siempre pone por encima al equipo y eso me encanta".

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Cuando se le ve a él ir a por un rebote y ganárselo a gente mucho más grande, uno comprende que Duscak también pone al OCB por encima de todo. "Es la forma en la que jugamos", zanja.