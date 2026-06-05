Locura con el Alimerka Oviedo Baloncesto: más de 700 personas verán la lucha por el ascenso a la ACB en Pumarín
El número de aficionados que se van a desplazar a La Coruña supera el millar
A. L.
El interés que ha despertado la Final a 4 por el ascenso a la ACB que va a disputar este fin de semana el Alimerka Oviedo está desbordando las previsiones que tenía el propio club. Más de mil aficionados se van a desplazar hasta La Coruña para ver en directo el partido de semifinales que va a enfrentar mañana (20:15 horas) al OCB con el Movistar Estudiantes. Se trata del mayor desplazamiento en la historia de la entidad desde su fundación hace 22 años. Prácticamente todos repetirán el domingo, a las 19:00 horas, en el caso de que el equipo logre clasificarse para la final por subir.
Pumarín se prepara para una noche histórica
Pero si hay algo que está sorprendiendo es la cantidad de gente que ha solicitado una invitación para seguir el partido en directo desde el polideportivo de Pumarín, lugar en el que jugó los partidos el equipo azul hasta la pasada campaña. Más de 700 localidades han sido solicitadas para ver el encuentro en una pantalla gigante en el recinto deportivo carbayón, donde estará la mascota del club, Pumarix, y donde habrá narración en directo. En el caso de victoria, la fiesta se repetirá el domingo.
Son también varios los establecimientos hosteleros de la ciudad que han anunciado que darán el partido en directo, que se podrá seguir por varios canales: la TPA, la plataforma digital LaLiga+ y Movistar Deportes.
El OCB moviliza a Oviedo en su sueño de ascenso
Un montón de formas de estar pendiente del equipo azul en su pelea por ascender a la máxima categoría, algo que nunca antes había conseguido un equipo de Oviedo y que en Asturias tan solo logró el desaparecido Gijón Baloncesto. Está siendo la temporada del crecimiento de masa social del OCB, como también quedó patente en el último partido del play-off de ascenso, con 5.500 personas en el Palacio de los Deportes.
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