Las leyendas del Alimerka Oviedo Baloncesto esperan al OCB en la ACB: "Sería muy especial"

El Alimerka Oviedo desconoce lo que es jugar en la ACB, pero ha servido de trampolín para un montón de jugadores que han dado el salto desde el club asturiano a la élite del baloncesto español. La mayoría de ellos, con mucho éxito. Uno de los primeros en dar ese salto fue Ferran Bassas (Barcelona, 1992), ahora jugador del Baxi Manresa, que pudo regresar a Oviedo recientemente vistiendo la camiseta de la selección española en el encuentro que les enfrentó a Ucrania en el Palacio de los Deportes.

Ferran Bassas estuvo tres temporadas en el equipo de Oviedo, entre 2013 y 2016, que fueron fundamentales para la impresionante trayectoria que construyó después. Venía el base catalán del filial del Joventut de Badalona, donde no le terminaban de ver para dar el salto al primer equipo, y su crecimiento en Asturias permitió que cristalizara un talento enorme. El exjugador del OCB lleva diez temporadas consecutivas en la máxima categoría, en las que ha disputado 312 partidos.

El OCB, una plataforma hacia la élite

Una vez terminada la temporada con el Manresa, el base se toma un respiro del baloncesto para centrarse en la familia. Una desconexión que no está reñida con sintonizar mañana, a las 20.15 horas, el partido de su querido Oviedo Baloncesto. Asegura que lo hará con la camiseta puesta. "No he podido ver partidos, pero sí que he seguido los resultados y ver a un club modesto, que no puede competir en lo económico con otros como Coruña, Palencia o Estudiantes, enfrentarse a esos equipos en la Final a 4 tiene un mérito enorme", dice en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA.

Álex Reyes, en un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto / Miki López / Irma Collín

Bassas invita a "valorar" lo que está haciendo el OCB: "Es duro conseguir algo así y más en Primera FEB, que es una liga muy difícil, en la que año tras año hay equipos que, como Estudiantes, parece que están obligados a subir y no lo consiguen porque hay mucha competitividad". El secreto del OCB es, para Bassas, que "hay gente que cree, confía y apuesta por ello, como Fernando Villabella (el presidente), pero hay mucho trabajo detrás de todo eso y se consiguen unos frutos que hay que saber valorar que se alcancen con los pocos recursos de los que disponen. Sé lo que trabajan por conseguir todo eso", añade.

EN IMÁGENES: un repaso por los siete play-off de ascenso a la ACB que ha disputado el Alimerka Oviedo Baloncesto en su historia / Miki López / Fernando Rodríguez / Irma Collín / Luisma Murias

Al base del Manresa le "impresionó" el Palacio cuando lo pudo visitar vistiendo la camiseta de la selección española, pero tiene cierta nostalgia del viejo Pumarín: "Era muy bonito jugar en Pumarín, pero este Palacio es perfecto para dar un salto, va a permitir aumentar la masa social y estoy convencido de que Oviedo va a ser una ciudad en la que el baloncesto va a crecer mucho".

Bassas: “Oviedo va sin presión”

En cuanto a la Final a 4 que va a disputar el OCB y que comienza mañana (20.15 horas) con el partido ante el Movistar Estudiantes, invita a la prudencia y a la ilusión: "Hay que ser realistas y eso supone aceptar que la presión y el favoritismo son para Estudiantes, y eso a veces es una carga. Oviedo va sin presión, con mucho que ganar y poco que perder". Bassas es de los que se apunta a la comparación con el Lleida que logró subir en 2024: "Lo consiguieron sin ser favoritos y el OCB es un equipo capaz de ganar a cualquiera y que es el menos favorito de los cuatro".

Mikel Sanz durante un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto / Miki López / Irma Collín

Él, por si acaso, les guarda un sitio en la ACB: "Hace poco bromeaba con gente del club con que mi último año sería en Oviedo y nunca voy a cerrar esa puerta por todo lo que me dieron. Al club le guardo un lugar en mi corazón, jugar contra ellos en ACB sería muy especial, ya fue muy bonito ir con la selección a Oviedo, ver a aficionados que todavía se acordaban de mí y yo de ellos; es un club muy especial", añade.

Mikel Sanz y el espejo del Lleida

Otro que va a vivir con entusiasmo la Final a 4 que va a disputar el OCB en La Coruña es Mikel Sanz (San Sebastián, 1999), jugador del Força Lleida, club al que llegó mediada la pasada temporada procedente del Alimerka Oviedo, en el que estuvo temporada y media y en el que dio un gran salto de calidad. Ver lo que están haciendo sus excompañeros Raúl Lobaco, Robert Cosialls y Dan Duscak, que este verano estarán en su boda, le hace muy feliz. De hecho, parte de su familia estuvo siguiendo al equipo en el play-off ante Gipuzkoa que jugaron en su ciudad.

“Están como aviones”

"Están como aviones", dice el vasco, que asegura que el equipo azul tiene "un nivelazo". En cuanto a la Final a 4 de mañana, Sanz se suma a la idea de que tienen que aprovecharse de ir "sin presión": "No tienen nada que perder, si salen a disfrutar, a correr y a ser físicos tendrán sus opciones", añade. También ve Sanz algo del Lleida de 2024 en este OCB: "Como fue Lleida en su día, el Oviedo Baloncesto puede ser la sorpresa".

Ferrán Bassas durante un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto / Miki López / Irma Collín

En cuanto al OCB que dejó la temporada pasada y el actual, Sanz asegura que "han acelerado aún más el ritmo, y mira que nosotros ya íbamos rápido, pero los jugadores que tienen se adaptan muy bien". En cuanto a la gente que tiene más cercana, Sanz conoce a varios de los componentes de la plantilla, más allá de los tres capitanes, pero reconoce tener una gran amistad con Raúl Lobaco: "Da gusto que le vaya tan bien a una persona como él". No sabe lo que pasará mañana, pero sí sabe lo que quiere que suceda: "Espero y deseo que asciendan, me encantaría volver a Oviedo y más volver tan pronto para jugar en la ACB".

Álex Reyes y el recuerdo de un año difícil

Lo llamativo del OCB es que guardan buen recuerdo del club jugadores que, como le sucedió a Álex Reyes (Badajoz, 1993), vivieron una época dura. El jugador, nacido en Badajoz pero crecido en Palencia, vivió en Oviedo la temporada que acabó abruptamente con la COVID, la 19-20, que además fue una de las más complicadas del equipo carbayón, que comenzó con Javi Rodríguez como entrenador y acabó con Natxo Lezkano. Un año muy difícil, pero en el que Reyes fue importante y que le valió para dar el salto a la ACB. Tras su salida de Oviedo, jugó dos temporadas en el Bilbao Basket y ahora milita junto a Bassas en el Manresa, donde ha completado un temporadón espectacular. También él estuvo en la lista de convocados de la selección española y visitó Oviedo, aunque no estuvo entre los convocados para ese partido.

Del OCB sabe que "ha sido la revelación de la temporada". Conserva muchos amigos en Primera FEB y por eso está bastante al día de lo que sucede. De su etapa en Oviedo, recuerda que fue "un año difícil, teníamos plantilla para más, pero tuvimos demasiadas derrotas en casa; aun así fui importante y me dio la posibilidad de entrar en la ACB, venía de dos años de estar en Valladolid y Oviedo me permitió consolidarme". Fue un año "raro". "El equipo trabajaba bien, pero no salían las cosas, fue también un aprendizaje", añade.

De lo que está haciendo el OCB este año, explica que ha visto que han logrado "victorias inesperadas en un equipo en el que no veo que haya ninguna superestrella y eso habla bien de cómo se trabaja, sacar victorias en Primera FEB es difícil y eliminar a Gipuzkoa, que hizo una gran temporada, en el play-off aún más". De su etapa con Javi, recuerda que era un equipo "con ritmo rápido. A pesar de que las cosas no nos fueran bien, aprendí mucho y me ha ayudado mucho en mi trayectoria".

En cuanto a las opciones que tiene el OCB de ascender, se suma al carro de que van con la ventaja de ser los menos favoritos: "Son la sorpresa, los que tienen menos presión". En esa Final a 4 tiene claro que va "con Oviedo porque he jugado ahí", aunque reconoce que, si no ascienden los asturianos, tiene amigos en casi todos los demás equipos por los que también se alegraría, así como por Palencia, su ciudad.

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Lo que recomienda al equipo azul es "disfrutar": "Es la mejor manera de plasmar de lo que eres capaz, no restarle importancia al partido pero sí disfrutar de la experiencia".