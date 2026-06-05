Las regatas toman las aguas de Gijón

Gijón se prepara para acoger mañana sábado la duodécima Regata de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias correspondiente a la Clase Láser Bug (una pequeña embarcación de vela ligera diseñada principalmente para el aprendizaje de niños y jóvenes), una cita destacada dentro del calendario de promoción de la vela base en Asturias.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la recepción de los participantes, la formalización de inscripciones y la reunión de patrones. La señal de atención para la primera prueba está prevista a las 12.05 horas, dando paso a una serie de mangas que se desarrollarán en función de las condiciones meteorológicas y del programa establecido por la organización.

La regata reunirá a jóvenes deportistas procedentes de distintos colegios, clubes y escuelas náuticas del Principado, en una jornada pensada para fomentar la práctica de la vela, el espíritu deportivo y la formación de nuevas generaciones de regatistas asturianos.

Las inscripciones deberán cumplimentarse y entregarse en las instalaciones de la Federación de Vela del Principado de Asturias (FVPA), situadas en el Muelle de Oriente, Espigón Central del Fomento, en Gijón. El plazo se mantendrá abierto hasta una hora antes del inicio de la primera prueba.

Con esta competición, los Juegos Deportivos del Principado de Asturias continúan impulsando el deporte base y consolidando la vela como una de las disciplinas con mayor tradición y proyección en la región.

Además, la bahía de San Lorenzo será escenario el domingo de una nueva edición de la Regata de la Mujer, una cita integrada en el calendario oficial de la Federación Asturiana de Vela y que reunirá a una veintena de deportistas en una jornada dedicada a la promoción de la vela femenina.

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La prueba, que cuenta con la colaboración del Club de Vela Bahía de Gijón, tendrá su salida prevista a las 12 horas y se disputará a bordo de embarcaciones monotipo de la clase 595, una modalidad que garantiza la igualdad de condiciones entre las participantes y pone el foco en la habilidad y estrategia de las tripulaciones.