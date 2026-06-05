El secreto para el ascenso del Rodiles a la élite del fútbol sala femenino , "no perder el ritmo"
El cuadro maliayés se juega ante el Entrerríos Automatización la promoción a Primera División tras golear a las mañas en el partido de ida: "Estamos con muchas ganas"
El Gaitero Rodiles afronta mañana (18 horas, pabellón Manuel Busto de Villaviciosa) el partido de vuelta del play-off de ascenso a Primera División femenina de fútbol sala con la eliminatoria muy bien encarrilada. El conjunto maliayés se llevó de Zaragoza un contundente 1-5 ante el Entrerríos Automatización y solo necesita evitar una catástrofe ante su afición para meterse en la final por el ascenso a la élite. Lo que ya sería, además, una buena noticia después de tres play-offs fallidos en años anteriores.
El Rodiles defiende una amplia renta ante su afición
El partido de ida, disputado en la cancha del cuadro zaragozano, fue prácticamente redondo para las de Guille Arribas. El Rodiles venció por un contundente 1-5. Con esa renta, el Rodiles puede incluso permitirse perder por hasta cuatro goles de diferencia. Pero el técnico del equipo maliayés no quiere dar nada por hecho. "El equipo llega muy bien a los play-off. Las jugadoras han estado rindiendo durante toda la temporada regular, e incluso los enfrentamientos contra los otros equipos de nuestro grupo que entraron en play-off nos ayudaron a medir fuerzas y a entender lo difícil que podría ser. Más allá del primer partido, están en muy buena forma, con muchísimas ganas, concentración y motivación en los entrenamientos", afirma Arribas.
El técnico también quiso destacar el papel de la afición, que se desplazó hasta Zaragoza para arropar al equipo en el partido de ida. "Sentirnos arropados, que la gente se desplazara hasta allí, nos da mucha fuerza para luchar por el objetivo", reconoce.
Guille Arribas pide inteligencia para cerrar la eliminatoria
Sobre el partido de vuelta, Arribas sabe que su rival no bajará los brazos pese al resultado adverso. "Es un equipo bastante difícil. Son jugadoras jóvenes que ponen un ritmo muy alto, con mucho uno contra uno, que te exige una defensa en la que no puedes fallar en ninguna acción, y además tienen una pívot muy dominante. Nos obligan a defender muchas cosas a la vez", explica. El técnico se prepara para dos escenarios distintos: "Por un lado, que nos aprieten mucho, que quieran meterse en el partido rápido, que nos vengan muy arriba y no nos dejen imponer nuestro juego. Y por otro, que intenten sacar portera-jugadora pronto, y que eso nos obligue a estar defendiendo muchos minutos. Habrá que ser inteligentes, gestionar bien esos momentos y no perder nuestro ritmo".
El objetivo es claro: que la cuarta sea la vencida. El Rodiles llega al cuarto play-off consecutivo, después de tres intentos fallidos en años anteriores, con la sensación de que esta es su mejor oportunidad para dar el salto a Primera División. El triunfo en Zaragoza ha dejado una eliminatoria muy de cara y un Manuel Busto que se prepara para empujar a un equipo que está a 40 minutos de meterse en la final por el ascenso a la élite del fútbol sala femenino.
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