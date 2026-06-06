El Alimerka Oviedo Baloncesto se despierta de un sueño maravilloso: el equipo asturiano cae con todos los honores ante Estudiantes (79-71)

El Alimerka Oviedo Baloncesto se despertó de un sueño maravilloso, el de ascender a la ACB, del que estuvieron a solo dos victorias, tras caer ante uno de los grandes favorito, el Movistar Estudiantes, un equipo construido para esta empresa y que impuso su experiencia ante un OCB que llegaba con la ilusión de alargar una aventura que, a pesar de todo, ha sido maravillosa.

En el primer cuarto, el equipo de Oviedo salió como un avión, concentrado en defensa y acertado en ataque. Golpeó Lobaco a Movistar Estudiantes con un par de triples y un inspirado Parham elevaron la renta a doce puntos (7-19) a 3:52 de acabar ese primer acto. La única pega, que se agravaría en el mal segundo cuarto del cuadro asturiano, estaba siendo el rebote, una de las principales armas del OCB.

Se echó Granger el equipo a la espalda para llevar el partido al segundo cuarto con una desventaja de solo cinco puntos (18-23). Un mal mejor visto lo visto. La afición, que ganó en número por goleada a la del conjunto colegial, se estaba creyendo que el sueño era posible.

El segundo cuarto fue un duro varapalo para los de Javi Rodríguez, que a la derrota en la batalla por el rebote sumaron el paso adelante que dio en defensa Estudiantes. El talento de Granger y un par de despistes de Oviedo permitieron al histórico base uruguayo encandenar tres triples seguidos y cambiar por completo la tendencia del choque (35-28) mediado el segundo parcial. Fueron siete al acabar (46-39) y el OCB se fue al descanso con la sensación de haber dejado escapar a un Estudiantes al que tuvo a su merced en los diez primeros minutos.

El tercer cuarto fue un quiero y no puedo de Oviedo. Estudiantes había parado el golpe inicial del OCB, apretó las tuercas a los dos anotadores del OCB, Parham y Townes, y no encontró el equipo asturiano alguien que cambiara a base de acierto exterior esa tendencia. En cambio, McGrew sí que abrió el campo con sus triples liberados, que hicieron mucho daño al cuadro azul, ya situado en un desventajaba que rondaba siempre los diez puntos. Un poco más abajo o un poco más arriba.

Pero hay una cosa que este equipo de Oviedo tiene a raudales: alma. Ese coraje, esa capacidad de lucha, esa afición empujándoles desde la grada, hizo que no se rindieran. Parham, que lideró el ataque de Oviedo, no se cansó de intentarlo y a 1.05 de acabar el tercer parcial se pusieron a cinco (62-57). Un par de genialidades de Granger la elevaron a nueve (66-57) de cara al último y definitivo.

Y qué locura de último de cuarto, qué maravilla de equipo, qué escándalo de afición. Ver a todas esas almas confiando en un remontada, empujando a los suyos en los momentos malos fue emocionante. Le faltó acierto y lucidez a Oviedo en los momentos en los que, gracias a su enorme defensa, tuvo a su merced a Estudiantes.

Una gran salida de cuarto y un parcial de 0-6 permitió a Oviedo ponerse a solo tres del cuadro madrileño (66-63). Tres triples, en buenas condiciones, tuvo el OCB para empatar y los tres los erró. Siguió defendiendo y una increíble técnica a Javi Rodríguez cuando tan junto las manos permitieron a Estudiantes volver a coger uina renta que fue de siete puntos tras un triple de Stumbris elevaron la renta de nuevo a los diez puntos (72-63) cuando ya solo quedaban 240 por jugarse. Agrandó la herida Silverio (76-63).

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Pero ni por esas se rindió Oviedo, con un parcial de 0-8 que los devolvió al partido. Y robaron un balón, pero les faltó un poco para completar esta fiesta. Lo que sí dejaron muy claro es que este OCB está más vivo que nunca, que Asturias quiere baloncesto y que este equipo ha despertado algo muy grandes. Lo que han hecho los convierte en héroes. Se les recordará durante mucho tiempo.