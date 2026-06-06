El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la historia: se mide a Estudiantes en el penúltimo escalón hacia la ACB

Todos los que componen la gran familia del Alimerka Oviedo Baloncesto, directivos, personal, plantilla, cuerpo técnico y aficionados, llevan muchos días, desde que el 22 de mayo eliminaron al Inveready Gipuzkoa en el play-off, pensando y dándose cuenta de que las cosas realmente grandes no suceden cuando las estás esperando, que se tienen que juntar una serie de factores para que eso que tantas veces soñaste pueda pasar. La primera cita para hacerlo realidad es hoy, a las 20:15 horas, en el Coliseum de La Coruña, en un partido que podrá ser seguido en una pantalla gigante en Pumarín y a través de la TPA, Movistar Deportes y LaLiga+.

A dos partidos de la ACB

Esta temporada han coincidido un montón de esos factores, todos positivos para el club de baloncesto asturiano, y eso les ha llevado a disputar hoy (20.15 horas) la semifinal por el ascenso a la ACB ante el Movistar Estudiantes. El primero de los dos pasos que le quedan por dar al OCB para ascender por primera vez en su historia a la máxima categoría del baloncesto español. Si hoy el equipo de Oviedo gana, mañana (19.00 horas) peleará por dar el segundo ante el equipo que resulte ganador de la otra semifinal que se va a disputar hoy (17.30 horas) en la Final a 4 que se celebra en el Coliseum de La Coruña y que enfrenta al conjunto local, el Leyma, con el Súper Agropal Palencia.

Fernando García, «Ferdi», director general del Alimerka Oviedo, saluda a Daniil Shelist antes de salir a Coruña / Miki López

Dos partidos, ochenta minutos, para que un equipo al que muchos colocaban como un candidato a pelear por la permanencia en Primera FEB pase por encima de gigantes como el propio Estudiantes al que se enfrenta hoy, midiéndose a presupuestos que les duplican y hasta triplican, y lograr así la gloria de la ACB, una categoría en la que nunca ha estado un equipo de Oviedo y que en Asturias solo conoció hace ya más de dos décadas (2002) el Gijón Baloncesto.

Una fiesta a la que no estaba invitado

Los factores que han permitido que todo esto suceda, que hayan llegado tan lejos a una fiesta a la que no estaban invitados, empiezan en el propio equipo. El grupo que se formó esta temporada, con un staff alrededor que mezcla una enorme profesionalidad con cercanía y familiaridad, desprendió desde el principio cosas muy positivas. El entrenador, Javi Rodríguez, lo percibió rápidamente y se dio cuenta de que tenía a su disposición talento y gente dispuesta a seguirle en su idea de juego hasta el fin del mundo.

La gran sorpresa de la competición

Eso le ha permitido ir trabajando en una línea coherente, evolucionando con el paso de las jornadas y convirtiendo a un OCB que comenzó perdiendo los tres primeros partidos de Liga en la gran sorpresa de la competición, acabando sexto en la clasificación y superando por un contundente 0-3 el play-off de cuartos de final ante Gipuzkoa. Un equipo que es capaz de jugar bien cada vez a un ritmo más alto, de crecer en esa idea de baloncesto alegre, agresivo en defensa, que nunca renuncia a un lanzamiento y que quiere llevar la iniciativa sea quien sea el rival que tenga enfrente.

Lo más complicado fue poner esa máquina en marcha cuando en verano se marchó un jugador como Brycen Goodine, que había dejado muy buenas sensaciones, y cuando su sustituto, London Johnson, tampoco cuajó por los problemas físicos con los que llegó. Todo eso permitió que viniera una pieza que ha sido fundamental para elevar el nivel del equipo, Marques Townes, un tipo ya con una larga trayectoria que encajó como un guante en un grupo joven, desenfadado y que sale al campo sin miedo a equivocarse.

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Los capitanes y el empuje del Palacio

La columna que sostiene esta idea de juego que trata de poner en práctica Javi Rodríguez en la cancha la forman los tres capitanes, Robert Cosialls, Raúl Lobaco y Dan Duscak, que además de marcar las pautas de comportamiento al resto han hecho todos quizás su mejor año como profesionales. Y a todo ello se ha sumado otro factor determinante: el Palacio de los Deportes. Un recinto cómodo, bonito y que encima se ha llenado desde octubre hasta la explosión del tercer partido del play-off ante Gipuzkoa, cuando casi 5.500 almas empujaron al equipo a esta Final a 4 que comienza hoy y les convencieron de que sí, que se puede, que la ACB está a 80 minutos.

El OCB, ritmo, juventud y ambición: El equipo de Oviedo, la gran revelación de la temporada en Primera FEB, practica un juego atractivo y atrevido El Alimerka Oviedo Baloncesto es un equipo sin complejos, que casi siempre sonríe, al que le gusta correr sobre la pista y disparar rápido, si puede ser en la primera ocasión que tenga. Para poder hacerlo ha de ser agresivo en defensa, atacar las líneas de pase del rival para que mueva el balón con dificultad y, sobre todo, ser muy contundente en la pelea por el rebote. El rebote, punto de partida Todos en el equipo de Javi Rodríguez están implicados en la lucha por el rebote, en defensa y en ataque, porque es fundamental para tener ese ritmo al que les gusta jugar. El equipo ha ido madurando con el paso de la temporada, añadiendo armas a su juego, siendo inteligente en las ocasiones en que el marcador le recomendaba tener algo de paciencia. Un equipo en continua construcción El OCB es un equipo en continua construcción, que trata cada día de ser un poco mejor que el anterior, algo que casa muy bien con la juventud de la plantilla. Francis Nwaokorie es a estas alturas de la temporada mucho mejor que cuando la empezó, recién llegado de la NCAA para encarar su primer año como profesional. Greg Parham, máximo anotador la pasada temporada de la Liga portuguesa, ha ido acoplándose a una competición mucho más dura, con mejores defensas, y a un equipo en el que se le ha exigido hacer más cosas que anotar. Faure, Lobaco, Cosialls y Duscak dan el salto Otro que ha dado un salto enorme es Alonso Faure. El pívot alicantino, que recaló mediada la pasada temporada en Oviedo, es ahora uno de los mejores de su posición en la competición, un cinco grande que es capaz de moverse a gran velocidad y que ha sabido acoplarse a las exigencias de Javi Rodríguez. Pero otros jugadores más consolidados, como Raúl Lobaco, Robert Cosialls o Dan Duscak, han ido creciendo con el paso de las jornadas. El caso del capitán, Lobaco, es quizá el más evidente, porque se ha revelado como uno de los mejores nacionales de Primera FEB. El escolta ha defendido, casi siempre con éxito, a los jugadores más peligrosos del rival y ha unido eso con una gran amenaza ofensiva, tanto en el lanzamiento de tres como yendo a canasta, faceta en la que ha mejorado de una manera evidente. Cosialls, por su parte, se ha adaptado a jugar de pívot, asumiendo el peaje de sufrir ante rivales que le sacan muchos kilos y sacando ventaja de su mayor movilidad, especialmente en defensa. Duscak, por su parte, ha sido el de siempre: un competidor nato, un base inteligente que hace de termómetro del equipo y que le pone el tono adecuado a cada encuentro. En los días en los que además está acertado en el lanzamiento, es uno de los mejores en su posición de la Liga. Marques Townes, la estrella ante Estudiantes Hasta la estrella del equipo, Marques Townes, ha sabido incorporar a su juego ciertos aspectos que le ha pedido Javi Rodríguez. Será el estadounidense una de las claves de este partido, un anotador compulsivo que además llega con una motivación enorme a este encuentro, con la sensación de que es el momento de hacer algo grande en su carrera, sabiendo la importancia que tiene en el equipo y lo atractivo del reto que afronta. Un líder para un OCB coral, que juega sin complejos y que tratará de imponer su ritmo y de acribillar a triples a un experimentado Estudiantes que habrá de asumir el papel de favorito.