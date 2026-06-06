El Bádminton Oviedo, a la fase de ascenso para situar a su equipo C en Segunda Oro
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N. L.
Oviedo
El Bádminton Oviedo, cuyo primer equipo juega en la División de Honor y su primer filial en Primera Oro, busca este fin de semana situar un tercer equipo en categoría nacional. El Caja Rural Oviedo C se ha desplazado a Tenerife para disputar la fase de ascenso, en la que tendrá la competencia de otros trece equipos. El equipo ovetense ha sido ubicado en el grupo C junto al Hoyo de Manzanares y al Uni Drop, rivales a los que se enfrentan en la jornada de hoy.
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