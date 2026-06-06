Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El Bádminton Oviedo, a la fase de ascenso para situar a su equipo C en Segunda Oro

Bádminton Oviedo C: por la izquierda, Alma Álvarez, Darío Is, Claudia Fernández, Izan Martínez, Vega González, Adrián Turrado, Xandra Granda y Pelayo Rodríguez.

Bádminton Oviedo C: por la izquierda, Alma Álvarez, Darío Is, Claudia Fernández, Izan Martínez, Vega González, Adrián Turrado, Xandra Granda y Pelayo Rodríguez. / CBO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Oviedo

El Bádminton Oviedo, cuyo primer equipo juega en la División de Honor y su primer filial en Primera Oro, busca este fin de semana situar un tercer equipo en categoría nacional. El Caja Rural Oviedo C se ha desplazado a Tenerife para disputar la fase de ascenso, en la que tendrá la competencia de otros trece equipos. El equipo ovetense ha sido ubicado en el grupo C junto al Hoyo de Manzanares y al Uni Drop, rivales a los que se enfrentan en la jornada de hoy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  3. Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
  5. Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
  6. ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
  7. En imágenes: así fue el grave accidente que se saldó con un fallecido en la variante de Avilés
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable

La tira y afloja del sábado, 6 de junio de 2026

La tira y afloja del sábado, 6 de junio de 2026

La exportación europea de acero a Estados Unidos cae un tercio con los aranceles del 50%

La exportación europea de acero a Estados Unidos cae un tercio con los aranceles del 50%

El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la historia: se mide a Estudiantes en el penúltimo escalón hacia la ACB

El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la historia: se mide a Estudiantes en el penúltimo escalón hacia la ACB

Jandrín espera al Alimerka Oviedo Baloncesto en la ACB: "Me haría mucha ilusión"

Jandrín espera al Alimerka Oviedo Baloncesto en la ACB: "Me haría mucha ilusión"

Reconocer el regalo

Del necesario juicio crítico frente a la información sesgada

Asturias: ¿una estrategia industrial a la altura del momento?

… Y a favor de Zapatero

Tracking Pixel Contents