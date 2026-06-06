El Balonmano Gijón termina entre los seis mejores de España
El único representante asturiano en las finales nacionales cae en Valladolid ante el Che-Sans Blau de Barcelona
N.L.
El Balonmano Gijón, que fue el único equipo asturiano que logró clasificarse para los finales nacionales esta temporada, tuvo que conformarse finalmente con el sexto puesto tras caer en Valladolid contra el Che-Sans Blau de Barcelona, por 36-32, pese a que Martina Franco hizo 10 tantos y Sara Valdés, 7, lo que no fue suficiente. Además, las gijonesas tuvieron ventaja en el marcador hasta mediada la segunda parte, pero a partir de dicho momento las resolvieron con más acierto en ataque. Cabe recordar en este Campeonato de España cadete femenino nuestras representantes ganaron el primer partido al Morvedre (27-24). En el segundo y el tercero cayeron por la mínima ante el Sant Joan de Espi (29-28) y Basauri (27-26), por lo que puede decirse que mantuvieron un buen nivel.
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