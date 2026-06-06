Claudia Mariño logra dos terceros puestos en el Nacional escolar de Oviedo

Dos terceros puestos de Claudia Mariño y un quinto puesto en el cómputo global de la clasificación individual femenina y por equipos fue la cosecha de la selección asturiana que tomó parte en el Campeonato de España en edad escolar por comunidades autónomas de gimnasia rítmica (CESA), celebrado en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Claudia Mariño, que viene de competir recientemente con la selección española en el Europeo de Varna, fue la atracción del equipo asturiano. Suyo fue el tercer puesto en aro, aparato en el que sumó 24.250 puntos, por los 24.650 de la primera, la madrileña Mónica de Juan, y los 24.300 de la castellana-leonesa Marta Pérez, segunda.

Claudia Mariño, con sus medallas y sus distinciones, en Oviedo. / RFEGimnasia

La gimnasta gijonesa del Stroke, que entrena en el Centro de Alto Rendimiento de León, repitió podio y puesto, tercero, en mazas. Hizo 23.600 puntos, por detrás de la catalana Gisela Negre, con 24.600, y de la valenciana Naira Martínez, con 23.650. Otra asturiana, Andrea Muñiz, fue décima en aro y séptima en mazas.

A nivel individual también destacó la actuación de Ceila Mesa, que se hizo con el primer puesto en la categoría inclusiva de manos libres.

A nivel colectivo, Asturias presentó un equipo que incluía, además de a Claudia Mariño y a Andrea Muñiz (Valoe), a Paula Gómez (Gimnasia Siero), Esther Menéndez (AD Omega) y Deva Fernández (Corvera). Asturias consiguió un sexto puesto en la general por equipos y un quinto en la combinada de la individual femenina y la de conjuntos. Ambas clasificaciones fueron dominadas por Castilla y León.

La rítmica no se detiene en el Palacio de los Deportes de Oviedo, que acoge la Liga de Clubes, hoy la jornada de Primera División y mañana la de Segunda.