Covadonga y Caudal, a por la gran final del play-off de ascenso a Segunda Federación

Llegó el gran día. Covadonga y Caudal se enfrentan este mediodía (12:00 horas) en el Álvarez Rabanal en la vuelta de la final regional de ascenso a Segunda Federación. Los mierenses llegan con ventaja tras el resultado de la ida, en el que lograron imponerse al cuadro de David González por 2-1 con un golazo desde fuera del área de Acerete en el descuento.

Con ese choque ya olvidado, las cuentas para el Covadonga son claras: si gana el encuentro (ya sea durante los 90 minutos o en la prórroga) conseguirá el pase a la final nacional, de la que saldrá el equipo que consiga el salto de categoría. El hecho de haber terminado segundo en la clasificación regular le permite pasar de ronda en caso de igualdad en la eliminatoria, por lo que además del factor cancha cuenta con esta ventaja.

En la ida, un doblete de Acerete fue decisivo para superar el tanto de Álex Arias, y el Caudal tratará de resistir en el Álvarez Rabanal, una plaza donde ya cayó derrotado por la mínima en la fase regular. Los de Adri González llegan en racha tras su épica remontada ante el Sporting B y quieren confirmar su buen trabajo en la ida para enfrentarse a un rival del sur en la última eliminatoria por el ascenso.

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El rival del ganador saldrá de la eliminatoria entre los integrantes del grupo andaluz de Tercera Federación. En el encuentro de ida, el Dos Hermanas se impuso por 1-2 al Atlético Central y jugará la vuelta en casa para confirmar su pase.