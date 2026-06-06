El Desafío Lagos de Covadonga reune a 3.000 cicloturistas en Cangas de Onís

El vizcaíno Ermuko Txirrindulari Elkarte, con treinta y un deportistas, fue el club más numeroso en el Desafío Lagos de Covadonga-2026, marcha de carácter no competitivo que tuvo lugar hoy, sábado, por diversas carreteras de la comarca del oriente del Principado, antes de adentrarse en terrenos de la vertiente asturiana del parque nacional de los Picos de Europa.

Castrones Cycling Team, de Pola de Siero, con veintiocho, sería la entidad asturiana con más efectivos en esa prestigiosa marcha, una de las más populares y prestigiosas del país. Además, el club más lejano que tomó parte en esta edición sería el Magriços Ermesinde de Oporto (Portugal). Asimismo, hubo mención para el participante más veterano, el madrileño Alberto Criado, 81 años de edad, de Colmenar Viejo; en tanto, la mujer más veterana fue otra madrileña, Teresa Pardo, esta de Alcalá de Henares. Por su parte, los más jóvenes resultaron ser Silvia Gómez y Adrián Núñez. También tuvo distinción Eben Coulder, de Colorado (Estados Unidos).

La trigésima cuarta edición del Desafío Lagos de Covadonga, marcha cicloturista congregó este 6 de junio, con una fresca temperatura ambiental en Cangas de Onís a 3.000 deportistas, evento organizado por la firma Unipublic SA y el CC Navastur, en colaboración con otros organismos e instituciones, entre ellos los Ayuntamientos de Cangas de Onís y de Nava. Este año hubo representación de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Panamá, Bélgica, Hungría, Suecia, Italia, México, así como también de la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España. La salida de la marcha se dio delante de la Casa Consistorial, en plena Avenida de Covadonga, en la urbe canguesa, tras el protocolario corte de cinta a cargo de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, junto al regidor cangués José Manuel González Castro.

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En los prolegómenos de la salida, concretamente en el balcón del Ayuntamiento de Cangas de Onís, le fue tributado un homenaje al ciclista italiano Fabio Aru, triunfador de la Vuelta Ciclista a España en 2015, además de segundo en el Giro de Italia ese mismo año, y uno de los ciclistas más queridos del ciclismo de la década pasada. Recibió un obsequio de Sergio Piquero, presidente del CC Navastur.