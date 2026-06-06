Diego Sánchez, con cuatro ascensos en su trayectoria, conoce el camino a la ACB: "El Alimerka Oviedo Baloncesto puede dar la sorpresa"

Diego Sánchez Mordos (Gijón, 1975) es una leyenda del baloncesto asturiano. El segundo jugador de la región que más partidos ha disputado en la ACB (194), solo por detrás de Saúl Blanco, y un enamorado de este deporte que aún sigue en activo, en Primera Nacional, con el Gijón Basket. "Yo de si me voy a retirar ya no digo nada", zanja sobre su posible continuidad la próxima campaña en el conjunto gijonés.

Una leyenda asturiana con pasado azul

En su larga carrera profesional, el paso por el Alimerka Oviedo Baloncesto fue tan positivo para él, que pudo alargar su trayectoria jugando en casa, como para el club, que se encontró con un tipo que dejó huella por su implicación, profesionalidad y talento. Llegó estando el OCB en la LEB Plata y esa misma campaña lograron el ascenso a Oro, donde protagonizaron un debut sensacional, alcanzando las semifinales del play-off de ascenso a la ACB en la temporada 2013-14. Estuvo dos campañas más en el equipo carbayón, un total de cuatro, y la última con Javi Rodríguez, actual técnico del equipo asturiano, que era entonces el ayudante de Carles Marco.

A Javi lo conoce bien porque jugó con él en el Gijón Baloncesto, en la temporada 1998-99, en la que lograron el ascenso a la ACB, y más tarde en el Manresa, ya en la ACB. Actualmente se suelen encontrar en las instalaciones del Grupo, en Gijón, ciudad en la que residen los dos. "Siempre vio el baloncesto con mucha facilidad, lo tenía todo para ser entrenador y ha encontrado el sitio ideal para desarrollar esa faceta, me alegro mucho por él y por lo que le está pasando", dice Diego Sánchez, al que ahora le toca también acompañar a su hijo Nel, que está dando sus primeros pasos en el deporte de la canasta.

La conexión con Javi Rodríguez

Diego cuenta que en esas charlas con el técnico gallego suele tener conversaciones de baloncesto y que "se le nota que está disfrutando mucho de esta temporada". "Cuando lo que haces sale es una sensación muy grata y él lo está aprovechando, me gusta mucho cómo juega el equipo, da gusto verlos", añade.

El jugador asturiano fue uno de los protagonistas de la primera gran explosión del OCB, con el ascenso a Oro y el gran debut del equipo en la segunda categoría del baloncesto español. Esta temporada ha presenciado un par de partidos en el Palacio y no le extraña demasiado lo que está logrando el club de Oviedo porque considera que es "el resultado de hacer las cosas bien". "Está claro que venir de donde se viene y llegar al Palacio es un salto, pero cuando se hacen las cosas bien se obtienen resultados, lo que está logrando el club es una pasada y un gran éxito", destaca.

Del viejo Pumarín al Palacio

Que en un partido del OCB haya casi 5.500 personas le hace echar la vista atrás hasta el pequeño polideportivo de Pumarín: "Alguna vez lo hablé con algún compañero de aquel equipo, que en los primeros partidos en LEB Plata apenas había gente en Pumarín y ahora se llena todo un Palacio, pero insisto en que todo esto es fruto del sentido común, de hacer las cosas con cabeza y de años de trabajo bien hecho y con sentido".

En cuanto a las comparaciones del actual OCB con el que debutó en LEB Oro y llegó a las semifinales por el ascenso a la ACB, las encuentra, aunque también ve diferencias grandes: "La característica común es la unión del grupo, cuando se consigue tener esa sensación de unión entre todos eso suele llevarte al éxito y este equipo lo tiene; todos aportan jueguen lo que jueguen y también en ese año nuestro el grupo fue excepcional, todo el mundo buscaba el éxito del colectivo".

El valor de un proyecto inesperado

El camino que está intentando recorrer ahora el Oviedo Baloncesto lo ha hecho Diego en cuatro ocasiones, con el Gijón Baloncesto, el Tenerife, el Manresa y el Menorca. "A diferencia del Oviedo Baloncesto, quizás eran todos proyectos ambiciosos, el del Gijón Baloncesto el que menos, pero precisamente por eso hay que darle mucho más mérito y mucho más valor a lo que está consiguiendo el OCB", explica sobre ese camino hasta la élite.

Diego Sánchez, a pesar de que el Oviedo Baloncesto es la sorpresa en la Final a 4 por el ascenso y quizás el menos favorito de los cuatro participantes, piensa que el conjunto asturiano tiene algunas opciones de hacer algo grande hoy y mañana y hacerse con un billete para la élite: "Una Final a 4, a diferencia de un play-off más largo, donde los clubes más potentes pueden tener algo de ventaja, es propicia para que un equipo como Oviedo dé la sorpresa. Es un equipo descarado, que juega a mucha velocidad y ojalá lo aprovechen". Es consciente de que a estas alturas "cualquier rival es durísimo", pero advierte de que "a un partido cualquier cosa puede pasar".

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Una trayectoria interminable

Diego Sánchez ya jugaba en la Liga EBA en 1996, en el equipo del Grupo, y un par de años después ascendió a la ACB con el Gijón Baloncesto. Linense, Guadalajara, Tenerife, Manresa, Menorca y Huesca llegaron después, con tres ascensos más y 194 partidos disputados en la máxima categoría. Tras su etapa en Huesca, llegó al OCB, equipo que le permitió regresar a casa y seguir jugando al baloncesto. En el equipo de Oviedo pasó cuatro temporadas, logrando subir a la LEB Oro y disputando después dos play-off de ascenso a la ACB.