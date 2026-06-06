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Dimas Pereira y Greta García triunfan en La Traveserina-2026

La piloñesa batió el récord femenino de la prueba que ostentaba desde el año pasado la vasca Ohiana Kortazar

Greta García, en plena carrera de La Traveserina 2026.

Greta García, en plena carrera de La Traveserina 2026. / J.M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arenas de Cabrales

La Traveserina, una de las carreras por montaña más prestigiosas de cuantas se organizan en el área de la vertiente asturiana de los Picos de Europa, no defraudó en su duodécima edición que se disputó este sábado. El gijonés Dimas Pereita (Asics Trail) logró la victoria en categoría masculina, mientras que en la femenina el triunfo fue para Greta García (Asics Trail). La piloñesa batió el récord femenino de la prueba que ostentaba desde el año pasado (5 horas 31 minutos y 22 segundos) la vasca Ohiana Kortazar, toda una leyenda del trail running internacional.

El asturiano Dimas Pereira, campeón de España de trail de la RFEA (2023), dominó la carrera por montaña de punta a cabo, demostrando un gran estado de forma, reeditando el éxito de la anterior edición. Completó el recorrido de 46 kilómetros entre Sotres y Arenas de Cabrales, así como más de 7.000 metros de desniveles acumulados, en un tiempo de 4 horas 44 minutos y 13 segundos. Eso sí, lejos del récord que estableció el cabraliego Juanjo Somohano en el año 2019 (4 horas 26 minutos y 36 segundos).

La segunda posición en la general de La Traveserina-2026 fue para el aragonés Raúl Criado (CM Los Arañones), vigente campeón de la Copa de España de Trail, que invirtió en el trazado 4 horas 52 minutos y 19 segundos. Completó el podio absoluto el cántabro Ángel Mier (Club Liébana) con 4 horas 54 minutos y 1 segundos.

En cuarta posición cruzaría el arco de meta en la villa de Arenas de Cabrales el catalán Marcel Romaní (Unió Excta de Catalunya Gracia), tras invertir 5 horas 01 minuto y 31 segundos. Otro cántabro, Diego Díaz (Club Liébana) acabó en quinto lugar, además de ser el primero en veterano A, con 5 horas 06 minutos y 32 segundos; sexto fue el asturiano Víctor Álvarez (Engarmaos) con 5 horas 9 minutos y 12 segundos.

En categoría veterano B se impuso el gallego Federico Losada (Club Castro Trail Team), con 5 horas 24 minutos y 13 segundos; en tanto, en categoría promesa, el primer puesto le sonrió al asturiano José Antonio Soberón (GM Vizcares), vigesimoprimero en la clasificación absoluta, con 5 horas 41 minutos y 1 segundo.

La piloñesa Greta García, ¡enorme!

Greta García (Asics Trail) se mostró intratable en esta Traveserina, carrera que ya ganó en 2023, en aquella oportunidad con un registro de 6 horas 3 minutos y 15 segundos. Pero es que el sábado, además, lo hizo pulverizando el récord de la guipuzcoana Ohiana Kortazar dejándolo ahora mismo en 5 horas 24 minutos y 39 segundos, siendo decimotercera en la clasificación general. Los últimos metros resultaron sumamente emotivos para la deportista de Piloña tras el enorme carrerón que se marcó en esa exitosa jornada deportiva.

La segunda en llegar al arco de meta de Arenas de Cabrales sería la cántabra María Alles (Club Liébana), a 40 minutos de la piloñesa; mientras, en tercera posición arribaría la también asturiana Fátima Álvarez (CM Camín Real), esta primera en su categoría veterana A, a 44 minutos y 22 segundos de la flamante ganadora de La Traveserina-2026. 

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La organización de la prueba estuvo a cargo del GM Ensidesa-Gijón, junto a la FEMPA, en colaboración con otros organismos e instituciones, destacando el gran ambiente registrado en muchos puntos del recorrido.

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