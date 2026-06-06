Infortunio para el Balonmano Gijón: tres partidos decididos por un gol le privan de la lucha por las medallas en el Nacional cadete
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M. R.
Gijón
Tres partidos resueltos por un solo gol de diferencia, siempre en contra de sus intereses, privaron al Balonmano Gijón cadete de meterse en las semifinales del Campeonato de España. Tras ganar 27-24 al Morvedre en la primera jornada, las jugadoras asturianas cayeron el jueves por 28-29 contra el Sant Joan Despí y ayer por 27-26 ante el Basauri. El triunfo del equipo catalán ante el Morvedre, también por un solo tanto, mandó al BMG a la lucha por el quinto puesto.
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