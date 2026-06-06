Jandrín espera al Alimerka Oviedo Baloncesto en la ACB: "Me haría mucha ilusión"

Alejandro González (Oviedo, 1992), más conocido como "Jandrín" en el entorno del Oviedo Baloncesto, acaba de terminar la temporada con el Andorra, club de ACB del que es entrenador ayudante desde hace ya cuatro temporadas. Jandrín nació al baloncesto en el OCB, club en el que jugó y en el que se dio cuenta de que su vocación era la de ser entrenador.

Jandrín, de Pumarín a la ACB

A Pumarín llegó con 15 años y desde entonces hizo de todo: entrenar a la cantera, al filial y ser delegado del primer equipo con Carles Marco y Javi Rodríguez hasta dar el paso de convertirse en segundo entrenador de la mano de Natxo Lezkano. Fue el técnico vasco, que ahora dirige al Súper Agropal Palencia –uno de los equipos que participa en la Final a 4 que comienza hoy en La Coruña y en la que el Alimerka Oviedo tiene la oportunidad de ascender a la máxima categoría por primera vez en su historia– el que le dio la oportunidad de dar un paso más en su trayectoria. Se lo llevó con él a un proyecto como el del Andorra, entonces en Primera FEB, pero con el objetivo de ascender a la ACB.

Lo consiguieron y Jandrín se quedó en el Principado con Lezkano en la campaña 23-24 y siguió después de que a mitad de la 24-25 despidieran al técnico vasco. Allí sigue tras lograr mantenerse en la ACB en la última jornada, con Žan Tabak como entrenador jefe.

“Están a dos partidos de la ACB”

Una vez logrado el objetivo, Jandrín tiene muy claro dónde va a estar hoy: en la Final a 4 de La Coruña, disfrutando del espectáculo y apoyando al equipo de Oviedo en su partido ante Estudiantes (20.15 horas): "Los veo muy bien, les he seguido toda la temporada y ojalá puedan poner la guinda, están a dos partidos de la ACB y tienen que ir allí sin presión, a dar la sorpresa". El ovetense reconoce que lo que más le gusta de este OCB es "lo comprometidos que están todos, los jugadores tienen claro cuál es su rol y saben qué tienen que hacer para ganar". Un equipo que, añade, "tiene muchas armas y es muy versátil; es un gusto verlos jugar".

Jandrín también destaca el mérito que tiene lo que está consiguiendo el OCB con tan pocos recursos: "A principio de temporada nadie hubiera puesto a Oviedo en la Final a 4, son la única sorpresa de los cuatro equipos, los demás han hecho lo que sobre el papel se esperaba de ellos, los otros tres que se han clasificado (Palencia, Coruña y Estudiantes) y el Obradoiro, que subió como campeón, tenían ese objetivo. Por eso Oviedo ya es por una parte ganador, tiene mucho mérito que esté ahí".

Tres técnicos conocidos en la Final a 4

Jandrín entró en el OCB para jugar siendo cadete y se unió al staff del primer equipo en la temporada 2015-16, con la llegada de Carles Marco, que supuso también la de Javi Rodríguez como ayudante. De hecho, Jandrín ha trabajado con tres de los cuatro entrenadores que estarán en esta Final a 4: Carles Marco, ahora entrenador del Coruña; Natxo Lezkano, del Palencia; y Javi Rodríguez, técnico del OCB. "Siempre entrené a la cantera y luego empecé como delegado del primer equipo, estuve tres años con Carles, con Javi empecé a integrarme en el cuerpo técnico, a hacer scouting, pero seguía haciendo cosas de logística. Fue en la tercera temporada de Natxo cuando ya estaba de segundo", explica sobre su trayectoria en el club.

Y de la mano de Lezkano pudo seguir dando pasos hacia el sueño de toda su vida: "Ves que lo que te gusta, lo que soñabas, lo vas consiguiendo. Ser entrenador es algo que me apasiona y le agradezco a Natxo que confiara en mí, en un chaval joven de la casa. Siempre me guió y me respetó, y seguimos teniendo una buena relación".

“Esto no podemos normalizarlo”

De la evolución del Alimerka Oviedo, Jandrín sabe lo que cuesta conseguir algo como lo que están haciendo este año y más conociendo de dónde vienen y que han atravesado por una etapa complicada. "Tras la última temporada en el play-off vinieron años difíciles a nivel económico y después de un ciclo de tres años con Javi está saliendo todo rodado y no es fácil; hay que darle mucho valor a lo que están haciendo. Hay un cruce entre las expectativas y la realidad y esto no podemos normalizarlo, lo normal era competir por salvar la categoría, solo meterte en el play-off era ya algo extraordinario", añade.

Su trabajo en Andorra, donde dice estar "muy contento y muy tranquilo", le ha impedido visitar el Palacio de los Deportes, pero los muchos amigos que tiene en Oviedo se lo cuentan: "La gente está loca este año con el baloncesto". Ahora les toca disfrutar del premio de jugar una Final a 4 y tratar de alargar el sueño: "Contra Estudiantes van a tener sus opciones. No sé cuál será, pero va a existir una ventana de oportunidad". En la otra semifinal, entre Palencia y Coruña, aunque tiene buena relación con los dos entrenadores, apoyará a su amigo Natxo Lezkano y por lo tanto a Palencia, "obviamente".

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Eso sí, lo que le gustaría que pasara el domingo lo tiene muy claro: "Sé que en algún momento nos volveremos a encontrar y nada me haría más ilusión que ir a Oviedo de visitante en la ACB".