La Liga Ibérica cierra al alza una nueva campaña con más de 700 jugadores: "El fútbol siete está en auge"

Al fútbol se puede jugar de muchas formas: en césped, en sala, fútbol once… pero uno de los que más está creciendo últimamente es el fútbol siete. El claro ejemplo es la Kings League de Gerard Piqué y compañía, que tuvo su boom hace unos años. Mucho antes, allá por 2011, se creó la Liga Ibérica, una competición amateur en Gijón en la que incluso participan exfutbolistas de Primera División y que quince ediciones después sigue consolidándose. "A nivel deportivo es la de más nivel", reconoce Juan Méndez, gestor de dos equipos participantes en la competición.

El crecimiento en los últimos años está fuera de toda duda, hasta el punto de que a las tres divisiones existentes (oro, plata y bronce) se le decidió sumar la platino el curso pasado por la gran demanda. De la anterior edición a esta se unieron 78 futbolistas más, alcanzando los 712 participantes, repartidos en 40 equipos. Y, ayer, se puso fin a una nueva y exitosa edición con las finales del "All Star", donde se realiza una selección de los mejores jugadores de las cuatro categorías y, tras un sorteo, se enfrentan en semifinales y final para decidir al campeón. Un acto previo a la entrega de trofeos del curso y al picoteo de confraternización.

Uno de los mayores exponentes de la competición es el exsportinguista Nacho Cases, quien lleva la batuta del equipo Café Bar La Costa en la máxima categoría, y que se hizo con la Copa en esta edición. Años atrás también formaron parte de la competición nombres ilustres de nuestro fútbol como Javi Fuego, Míchel Madera, Dani Borreguero, Pablo Álvarez, Iván Hernández, Rubén Suárez o Alejandro Castroagudín, quien aún sigue compitiendo. Por su parte, Oscar De Castro (hijo de Quini), delantero admirado por su talento con el gol y su buen hacer humano, junto a Santi, del Astur United, pueden presumir de ser los jugadores que desde el origen forman parte de esta Liga. Por otro lado, uno de los que está al frente de la organización y participó en ediciones pasadas es el actual entrenador del Sporting C, Pablo Pantiga. Todo en una competición en la que cualquiera puede participar. "Hay gente de 19 años, aunque la media es de unos 30. Mientras seas mayor de edad…", explica Méndez.

Entre las principales ventajas que encuentra Méndez en esta competición está el dinamismo y la facilidad de jugar dentro de la ciudad, en este caso Gijón. "Las instalaciones y el tiempo de juego no es como cuando vas a fútbol once a otros lugares que echas todo el día", comenta. Y también el componente social. "Es un guiño a la convivencia entre amigos. Podemos tener una excusa para juntarnos en alguna comida y demás. Es importante mantener un equilibrio entre lo deportivo y lo humano", subraya. Por supuesto, el hecho de jugar con antiguos futbolistas de mucho calado ayuda. "Presta jugar con ellos, le da caché y nivel a la competición".

Los partidos son de 50 minutos de duración y cuentan con cambios ilimitados. En ocasiones incluso son retransmitidos para que todos puedan ver los encuentros y muchos jugadores de un equipo incluso se pasan a entrenar con otros durante la semana. Así funciona el fútbol amateur. "¿Qué si exige menos que el fútbol once? Qué va, porque esto es muy explosivo y son partidos de ida y vuelta", dice Méndez. En esta edición, el vencedor en Oro fue Recinorte, Transportes Mac ganó en plata, Fisioterapia La Arena en bronce y Deportivo Ecoastur en platino.

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Gracias al fenómeno de las redes sociales, Méndez explica que la Liga Ibérica también ha llegado a otras partes de España. "Nos llegaron solicitudes para jugar torneos en distintos puntos de España y algunos equipos se irán a Málaga, Toledo o Granada a jugar. Está en auge esto del fútbol siete", añade. Además, comenta que desde hace tiempo se está buscando la creación de un torneo nacional que permita a que un equipo de cada ciudad pueda ir a representarla. Un aliciente más para una liga que cada vez cuenta con más apoyo.