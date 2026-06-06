La lucha de exOCB sonríe al Coruña: Carles Marco lleva a su equipo a la final por el ascenso a la Liga ACB (92-81)
El Palencia de Natxo Lezkano marcó el ritmo durante más de la mitad del partido, pero sucumbió finalmente al físico y al acierto gallegos
El Leyma Coruña luchará por regresar de inmediato a la élite que perdió la pasada temporada. El equipo anfitrión de la primera Final 4 de Primera FEB en la que participa el Alimerka Oviedo Baloncesto ganó la primera de las semifinales al Palencia (92-81), aunque tuvo que sudar de lo lindo para doblegar a la escuadra castellana. Finalmente, el conjunto local, con un físico desbordante, encontró el ritmo y el acierto para escaparse y vivir un final de partido cómodo.
A ojos del aficionado del Alimerka Oviedo, el choque se presentaba como un duelo entre dos de sus ex entrenadores, Carles Marco, en el Coruña, y Natxo Lezkano, en el Palencia. Presentan dos estilos contrapuestos que durante muchos minutos lucharon de igual a igual sobre la pista del Coliseum. El Coruña de Marco, físico y muy veloz, hambriento de muchas posesiones. El Palencia de Lezkano, pausado, metódico, dispuesto a enfriar la caldera gallega. Tras un primer cuarto de ligeras ventajas para los locales (20-16), su desacierto en el lanzamiento exterior fue dando más y más cancha a los morados. Solamente el rebote mantenía a flote al Coruña al descanso (38-40).
De hecho, el Palencia amagó con escaparse al inicio del tercer cuarto, cuando se colocó siete puntos arriba, pero justo cuando más delicada estaba la situación, el Coruña volvió. Apretó las clavijas atrás, reforzó su dominio físico en la pintura y encontró la inspiración exterior de el ex OCB Paul Jorgensen y, sobre todo, de un Caio Pacheco sencillamente espectacular. En la última jugada del tercer cuarto se lesionó el jugador del Palencia Adam Kunkel en una entrada a canasta interrumpida por Abdou Thiam y el golpe pareció ya demasiado para los castellanos.
En el último cuarto se entró con 66-61 para los anfitriones y con una exhibición de Caio Pacheco, que inauguró el marcador parcial con un triple estratosférico. Jacobo Díaz, con dos bombas más allá de 6,75, se encargó de neutralizar el intento de Natxo Lezkano de darle un vuelco a la situación a través de una zona. La receta era sencilla para los de Marco: despliegue físico en defensa, faltas expeditivas si hacían falta y mucha verticalidad en ataque. El partido se rompió y el Coruña de Marco celebró su pase a la final a costa del Palencia de Lezkano.
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