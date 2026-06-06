Marea azul en La Coruña: la afición del Alimerka Oviedo Baloncesto empuja al equipo en su pelea por el ascenso a la ACB

Lo que está pasando esta temporada con el Alimerka Oviedo Baloncesto es un absoluta locura. El equipo asturiano vive en una nube de la que no quiere despertarse tras el partido que le mide hoy, a las 20:15 horas, al Movistar Estudiantes en la semifinal de la Final a 4 por el ascenso a la ACB.

Cientos de bufandas del OCB se pudieron ver por las calles de La Coruña desde primera hora y el recibimiento al autobús del equipo, con prácticamente todos los aficionados que estarán en el Coliseum esta tarde, que serán más de mil, fue algo descomunal. Marques Townes, uno de los líderes del OCB, recibió toda esa energía y arengó a toda esa masa de gente.

Aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto calientan la previa del partido en La Coruña / Miki López

Estaban los habituales, los de siempre, como Ana Díaz, Diego Crespo y José Luis Crespo, presentes en cada uno de los siete play-offs que ha disputado el equipo. Y también los más pequeños, como Miguel Potter, un bebé protegido del sonido de alto voltaje del Coliseum de La Coruña con unos cascos.

Un montón de gente dispuesta a ayudar al equipo en su lucha por el ascenso y a aplaudirla pase lo que pase. Y es que lo está sucediendo esta temporada con el equipo de baloncesto es un sueño que ha hecho posible un equipo que nunca teme a nada y que peleará hasta su último aliento.