El Rodiles aplasta al Enterríos y peleará el ascenso a Primera División

El Gaitero Rodiles ya está en la final del play-off de ascenso a Primera División femenina de fútbol sala. El conjunto maliayés certificó ayer en el pabellón Manuel Busto de Villaviciosa su pase a la última eliminatoria tras imponerse por 6-2 al Entrerríos Automatización, un resultado que redondeó la amplia ventaja conseguida una semana antes en Zaragoza, donde las de Rodiles habían ganado por un contundente 1-5.

El partido, sin embargo, no empezó como esperaba el equipo local. El Rodiles salió incómodo a la pista, con dificultades para encontrar su ritmo habitual, mientras que el Entrerríos entró con mucha más fuerza y aprovechó sus primeros acercamientos para colocarse con un peligroso 0-2. La reacción maliayesa fue inmediata. El 1-2 llegó muy rápido y permitió al equipo recuperar confianza antes de que el golpe zaragozano pudiera hacer más daño. Antes del descanso, el Rodiles consiguió igualar el encuentro y encarrilar de nuevo una eliminatoria que, pese a la renta de la ida, había comenzado con sobresalto.

La segunda parte fue otra historia. El Gaitero Rodiles se mostró mucho más sólido, ajustó mejor su defensa y empezó a dominar con claridad el partido. Con el paso de los minutos, las maliayesas fueron imponiendo su juego hasta colocarse 4-2, un marcador que dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada. El Entrerríos, obligado a arriesgar, apostó entonces por la portera-jugadora, pero la situación acabó favoreciendo al Rodiles, que supo castigar los espacios y cerrar el choque con el definitivo 6-2.

El triunfo supone una alegría de enorme valor para un club que venía de encadenar tres play-offs fallidos en años anteriores. Esta vez, el Rodiles no dejó escapar la oportunidad y celebró ante su afición un pase que le sitúa a solo una eliminatoria de la élite del fútbol sala nacional. Ahora, el conjunto maliayés queda pendiente del sorteo de la última ronda. Desde la Real Federación Española de Fútbol Sala se intenta evitar, en la medida de lo posible, que se crucen equipos procedentes del mismo grupo, por lo que al Rodiles le podría tocar Almagro o Zaragoza. La siguiente fase del play-off se disputará los días 13 y 20 de junio. Si supera esa eliminatoria, El Gaitero Rodiles será oficialmente equipo de Primera División femenina de fútbol sala. El emparejamiento se conocerá este lunes.

Además, el Rodiles "B" también aspira al ascenso. El filial se jugará el salto a Segunda División ante el Muslera, con la ida prevista para el 13 de junio y la vuelta para el día 20. En este caso, el play-off consta de una sola ronda, por lo que el vencedor de la eliminatoria conseguirá directamente el ascenso.

Ficha técnica

Gaitero Rodiles: Zaira Obaya, Ángela María, Nicole Simonetti, Daniele Fleitas, Jane Marques. Desde el banquillo: Irati, Marin, Clara Rodríguez, Sara Rodríguez, Deise García y Gabriela Machado.

Entrerríos Automatización: Leire Pazos, Adriana Abad, Sara González, Cynthia Melina, María Mallor. Desde el banquillo: Carolina del Pilar, Candela Chevalier, Sarah Cristina, María Moreno, Marta Pascual, Alba Romero, Laura Rivera, Hinako y Ashley.

Goles: 0-1, min. 10: María Moreno. 0-2, min. 12: Hinako. 1-2, min. 13: Deise García. 2-2, min. 18: Jane Marques. 3-2, min. 28: Angela María. 4-2, min. 31: Gabriela. 5-2, min. 34: Ángela María. 6-2, min. 36: Jane Marques.

Árbitro: Israel Revilla. Amonestó a las locales Angela María y Jessica, y a las visitantes Cynthia Melina, Candela Chevalier, Laura Rivera y Sergio Molina.

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