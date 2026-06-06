La saregana Merche García vence en su debut en MMA ante Luvi Gutiérrez

La saregana Merche García, con dieciocho años recién cumplidos, venció ayer en su debut en MMA tras pasar por encima de la española Luvi Gutiérrez. García, que es poseedora de uno de los mejores currículum en las categorías junior, con múltiples campeonatos mundiales, europeos y nacionales de MMA, boxeo y grappling, da un paso de gigante al completar su primera victoria senior, lo que le acerca un peldaño más a su gran objetivo: pertenecer a la UFC, la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo. García se hizo fuerte de pie a base de golpes y finalizó la pelea en el suelo, consiguiendo la sumisión de Gutiérrez.