La afición del Alimerka Oviedo Baloncesto se queda "con las buenas vibraciones" tras caer en su pelea por la ACB

El Alimerka Oviedo Baloncesto rozó el sueño de meterse en la final por el ascenso a la ACB y lo hizo acompañado de más de mil hinchas entregados a un equipo que, también en la derrota, les ha hecho sentirse muy orgullosos.

La afición del OCB gana también en la derrota

Y es que la gran victoria del OCB esta temporada está tanto en la grada como en la pista. Durante todo el día de ayer se pudieron ver bufandas, camisetas del OCB y banderas de Asturias por La Coruña. Fue, sin duda, el mayor desplazamiento en la historia del club de baloncesto de Oviedo. Todos con la idea de empujar a este grupo de jugadores que les ha enganchado para dar un paso más, ganar a Estudiantes, y quedarse a un solo escalón de la gloria, de la ACB.

La primera andanada se produjo en el recibimiento al equipo, cuando el autobús con los jugadores y cuerpo técnico llegó a las inmediaciones del Coliseum de La Coruña un par de horas antes del inicio del choque. Una locura. Los mil desplazados desde Asturias gritando y animando al equipo: "¡Que sí, joder, que vamos a ascender!". Marques Townes, siempre muy receptivo a esos mensajes de ánimo, se acercó a ellos y los arengó. El estadounidense está disfrutando de lo lindo de su experiencia en Oviedo.

Un desplazamiento histórico hasta La Coruña

En la grada se juntaron los habituales, los de toda la vida, con los que se están sumando a un proyecto que no para de crecer. Ahí estaba Sandra Potter, que lleva un par de temporadas siguiendo al equipo, con su bebé, Miguel Potter, ataviado con unos cascos para evitar que el sonido le aturdiera y protegido por una bufanda que reza "alma OCB".

El Estudiantes-Alimerka Oviedo Baloncesto, en imágenes / Miki López

Hubo mucho de eso, alma del OCB, en el Coliseum. La de Diego Crespo, que junto a sus padres, José Luis y Ana Díaz, han estado en todos los play-offs de ascenso a la ACB. "Tantos viajes a Palencia", comentaban antes del partido. Son socios desde 2005, un año después de que se fundara el club, al que han visto subir en todas las categorías. Desde Primera Nacional hasta LEB Oro. Solo les falta un ascenso.

Iván Castro, Nicolás Castro, Daniel González, Josué Castro, Ana Álvarez y Andrea González Pascual llegaban al Coliseum con "buenas vibraciones" y con el convencimiento de que se podía conseguir. "A la final por lo menos llegamos", afirmaban antes de que los protagonistas saltaran a la cancha.

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En la grada estaba también un clásico como Pablo Rodríguez, que, además de seguirles en sus desplazamientos, sabe todo de los jugadores que han pasado por el OCB. "Estar aquí ya es un éxito", zanjaba sobre el encuentro. No pudo ser, pero tras el partido jugadores y afición se agradecieron todo lo que han hecho los unos por los otros.