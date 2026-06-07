El Caudal de Mieres gana por 2-4 al Covadonga en el Rabanal y jugará por el ascenso a Segunda Federación
El equipo de Mieres se enfrentará a doble partido con el equipo campeón del grupo de Andalucía Occidental y Ceuta
A. L.
El Caudal será el representante asturiano en la pelea por el ascenso a Segunda Federación. El equipo de Mieres, que ganó en la ida por 2-1 al Covadonga, confirmó su victoria en la fase asturiana de la promoción de ascenso tras una clara victoria en el encuentro de vuelta en el J. A. Á. Rabanal, donde se impuso por 2-4 y dejó sin opciones a un conjunto ovetense que ha cuajado una fantástica temporada, siendo segundo del grupo asturiano de Tercera Federación y el único que le peleó el primer puesto y el ascenso directo al Llanera.
El Caudal sentencia la eliminatoria ante el Covadonga
Pero el Caudal, que acabó cuarto la temporada regular, dejó fuera de manera espectacular en la primera ronda al Sporting Atlético, remontando al filial rojiblanco en la prórroga en Mareo en el duelo de vuelta, y ahora ha sido mejor que el Covadonga, al que dejó prácticamente sentenciado con el 0-2 que le endosó en la primera parte.
El equipo de Adrián González sufrió más en la segunda mitad y los goles de Guille Cueto y Álex Arias permitieron al Covadonga empatar y soñar con la posibilidad de darle la vuelta al duelo. Supieron los de Mieres aguantar la presión, esperar a que el equipo de Oviedo se lanzase a por el gol que empatara la eliminatoria y endosarle dos goles que sentenciaron la contienda.
El rival saldrá del grupo de Andalucía Occidental y Ceuta
El Caudal tendrá ahora que vérselas con el campeón del grupo de Andalucía Occidental y Ceuta. Se enfrentan Dos Hermanas 1971 y el sevillano Club Atlético Central, hoy a las 20:00 horas. En la ida ganó el Dos Hermanas por 1-2 y hoy el Atlético Central, equipo de Vega de Triana, tratará de remontar a domicilio.
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