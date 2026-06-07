La Corredoria se luce y alcanza la fase final de la Liga Iberdrola

El Club Rítmica La Corredoria completó una gran actuación este fin de semana y terminó como subcampeón de la segunda fase de la Liga de Clubes Iberdrola. El Palacio de los Deportes de Oviedo fue testigo de esta competición, que reunió a las mejores gimnastas del panorama nacional e internacional procedentes de 14 países.

Gracias a su gran rendimiento en esta fase, unido al trabajo previo en la anterior, el club ovetense pasa como el cuarto mejor equipo a la fase final, solo por detrás del Mabel Benicarló, Ritmo y del Club Gimnasia de Calpe, primero, segundo y tercero, respectivamente.

En el ámbito individual, dos de las gimnastas más destacadas también fueron de La Corredoria. Sofiia Ilteriakova se alzó campeona en el aparato de cinta y también fue la más destacada en el aparato de pelota, logrando dos medallas de oro. También se subió a lo más alto del podio Itziar Ordóñez, en su caso logrando la presea dorada en el aparato de cuerda.

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En esta segunda fase, el equipo Valoe terminó en la 15.ª plaza, mientras que la Agrupación Deportiva Omega finalizó en el puesto 22. El próximo reto para La Corredoria será la fase final de la Liga Iberdrola, que se celebrará en Castellón del 1 al 5 de julio, fechas en las que se disputa el Campeonato de España de clubes.