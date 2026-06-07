El Estudiantes se prepara para la final tras elogiar al Oviedo Baloncesto: "Su temporada es increíble"
"Le doy la enhorabuena porque ha hecho una temporada increíble y ha luchado hasta el final como el equipo que es", dijo Toni Ten, el técnico del conjunto estudiantil
Exhaustos tras un esfuerzo tremendo para doblegar al Alimerka Oviedo en la semifinal, el entrenador del Estudiantes, Toni Ten, y su jugador Sergi García comparecieron en rueda de prensa para analizar el encuentro.
Toni Ten reconoce el sufrimiento ante el Alimerka Oviedo
"Hemos enfocado mal el inicio, ellos han empezado con muchísima agresividad defensiva y ofensiva, con uno contra uno en los primeros segundos, atacando el lado contrario del bloqueo. Sabíamos que lo iban a hacer, pero lo estábamos haciendo mal, en general estábamos menos enérgicos y menos concentrados que ellos".
A la hora de analizar al rival, Ten destacó "que necesita muy poco para anotar y estoy muy contento de que solamente haya podido anotar 71 puntos" y describió el momento del último cuarto en el que parecía que el Alimerka Oviedo podía nivelar el marcador: "Cuando nos pusimos 13 puntos arriba se abrió un partido de muy pocos minutos y pensábamos que podíamos controlarlo, pero nos ha entrado un poquito de miedo a ganar, nos hemos empezado a pegar tiros en el pie. Sin desmerecer al enorme equipo que es Oviedo, le doy la enhorabuena al equipo en general y a Javi en particular porque han hecho una temporada increíble y han luchado muchísimo".
Sergi García también elogia la temporada del OCB
Por su parte, Sergi García, uno de los jugadores destacados del Estu, también elogió al equipo asturiano: "Le doy la enhorabuena porque ha hecho una temporada increíble y ha luchado hasta el final como el equipo que es".
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