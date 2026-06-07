El Gijón Femenino vence al Llanera y conquista la Copa Asturfutfem
Un solitario tanto de Lucía Hernández al inicio de la segunda parte le otorga el título regional al conjunto gijonés
El Gijón Femenino se proclamó campeón de la Copa Asturfutfem tras derrotar por la mínima al Llanera Femenino (1-0) en la gran final disputada en el Hermanos Antuña, en Mieres. El encuentro, muy reñido hasta el final y con cerca de 300 espectadores en las gradas, se decantó por el solitario tanto de Lucía Hernández al inicio de la segunda mitad y sirve para que las gijonesas se alcen con el título. Una alegría tras la decepción de no lograr el ascenso en la final del play-off.
El conjunto gijonés fue superior en líneas generales, pero tuvo que esforzarse al máximo para vencer en la final. La primera mitad arrancó igualada, con ambos equipos mostrándose mucho respeto y conscientes de lo que había en juego. El conjunto arlequinado estaba muy bien plantado atrás, provocando que las gijonesas tuviesen que probar fortuna desde fuera del área. También la tuvo el Llanera, con un remate desde dentro del área que no terminó en gol. Un escaso rédito ofensivo para una primera mitad igualada.
Tras el paso por los vestuarios predominó la tensión, pero las gijonesas dieron un paso al frente y consiguieron adelantarse en el marcador. En el minuto 53, tras múltiples rebotes dentro del área, Lucía Hernández se hizo con el balón para batir a Paula Viejo y poner el 1-0. A partir de esa acción, el Gijón Femenino optó por replegarse y darle el balón al Llanera, pero el cansancio fue haciendo mella con el paso de los minutos y se notó en el juego. El encuentro entró en una fase más bronca, con interrupciones y hasta dos expulsiones para el conjunto arlequinado, que lo intentó hasta el final sin poder poner la igualada, dando paso a la celebración de las gijonesas.
De esta forma, el Gijón Femenino consigue un título y se da una alegría en una magnífica temporada, en la que solo sufrió una derrota (2-0 ante el Barcelona C en la ciudad deportiva azulgrana) y que supuso quedarse a las puertas de ascender a Segunda Federación.
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