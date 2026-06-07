Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras caer ante Estudiantes: "Este equipo será recordado"
"Nuestra mejor versión ha sido en el último cuarto, si hubiéramos metido los triples para empatar...", lamenta el técnico del Oviedo
A la finalización del primer partido de la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en una Final a 4 de Primera FEB, en el entrenador del equipo, Javi Rodríguez, se mezclaban los sentimientos de tristeza por la derrota y de emoción por lo conseguido a nivel deportivo y a nivel social, con más de mil aficionados desplazados desde Asturias para animar al equipo. "Yo los recordaré siempre y este equipo será recordado", señalaba el preparador del OCB.
Javi Rodríguez destaca el valor de lo conseguido
Satisfecho por haber competido "en todos los partidos de la temporada", Rodríguez subrayó los aspectos que, a su juicio, habían impedido al conjunto azul estar en la final por el ascenso a la ACB: "Estudiantes ha sido justo ganador. No dominamos como queríamos, nuestra mejor versión ha sido en el último cuarto, cuando hemos dado un paso más físico en defensa. Cuando mejor estábamos hemos tenido tres triples liberados para empatar... Se hubiera venido abajo el pabellón".
Pese a todo, el técnico del OCB se mostraba satisfecho: "Lo hemos intentado, hemos luchado y estoy orgulloso de mis jugadores, orgulloso de la afición, que ha sido increíble, orgulloso del club al que pertenezco".
El mayor éxito del OCB está en su afición
Javi quiso abundar en el aspecto de la afición, con un millar de personas que acudieron a animar al Alimerka Oviedo, al que dispensaron un recibimiento que "me puso los pelos de punta". "Ese es el mayor éxito de este equipo, cómo ha sido capaz de captar a tanta gente, que se ha emocionado viéndonos jugar".
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