Marques Townes, tras la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Ha sido el mejor año de mi vida, siento no haber alcanzado el objetivo"
"Asturias, Oviedo Baloncesto: gracias por todo", dijo el jugador azul tras caer frente a Estudiantes
A. L.
Uno de los jugadores clave en el Alimerka Oviedo Baloncesto esta temporada ha sido Marques Townes. El estadounidense, que fue el último en incorporarse al equipo, ha sido el más valorado del OCB a lo largo del curso. El base, con pasaporte dominicano, es además muy activo en las redes sociales, desde donde suele comunicar todo lo que le sucede, desde quejarse por las pocas entradas que la Federación Española de Baloncesto les dio a sus familiares para asistir a la Final a 4 de La Coruña —solo una en su caso—, hasta arengar a los aficionados, que suelen interactuar con él a través de ellas.
El mensaje de Townes a la afición del OCB
En la despedida de la temporada, el jugador al que todos gritaron "MVP" en la llegada del autobús al Coliseum de La Coruña quiso tener unas palabras de agradecimiento y expresar lo que ha supuesto esta temporada para él: "Asturias, Oviedo Baloncesto: gracias por todo. Este ha sido el mejor año de mi vida. Siento no haber alcanzado el objetivo final, pero sé que lo dimos todo. Gracias".
Una temporada que confirma su salto de nivel
Un mensaje con el que dar por terminada una campaña en la que se ha convertido no solo en el mejor jugador del OCB, sino en uno de los mejores de toda la competición. Tras un inicio en España en el UCAM Murcia, en la ACB, Townes había pasado por diferentes países, pero una campaña tan completa en una liga de la dificultad de la Primera FEB todavía no la había hecho en su carrera profesional.
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