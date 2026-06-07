Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras caer ante Estudiantes: "Estamos tristes porque sabíamos que podíamos ganar"

"Todos estamos jodidos por dentro, sabíamos que lo podíamos ganar. Estamos tristes porque estábamos convencidos de que estaba a nuestro alcance, pero seguro que a partir de mañana o pasado veremos de otra forma todo lo que está pasando porque es increíble". El capitán del Alimerka Oviedo, Raúl Lobaco, manifestaba el sentir de toda la plantilla ocebista: decepción por la derrota, pero enorme orgullo e impresión por la masa social que han conseguido arrastrar en la temporada del aterrizaje en el Palacio de los Deportes.

Raúl Lobaco resume el sentir del vestuario

Lobaco resaltó el buen comienzo del equipo, que le hizo colocarse con doce puntos de ventaja traspasado el ecuador del primer cuarto: "Hemos entrado muy serios al partido, cómodos hasta que Estudiantes ha metido una marcha más y hemos tenido que adaptarnos a esa agresividad".

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Orgullo por una temporada excelente

En cualquier caso, el alero zaragozano calificó el año del conjunto ovetense de "excelente" y aseguró sentirse "súper orgulloso": "Los que llevamos muchos años aquí sabemos que lo que hemos conseguido parecía impensable. Es otro logro que hemos hecho en Asturias, que la gente venga a animarnos, a vernos".