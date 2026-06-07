El Sporting C gana la liga sin ascenso
Por tercera temporada consecutiva, los de Pablo Pantiga se proclaman campeones sin la posibilidad de subir por el Sporting Atlético
c. t.
Por tercera temporada consecutiva, el Sporting C se proclamó campeón de liga. A falta de una jornada, el cuadro de Pablo Pantiga certificó un campeonato con el empate sin goles frente al Tineo. Sin embargo, al igual que le ocurrió en campañas pasadas, no ha podido ascender debido a que el Sporting Atlético se mantiene en Tercera.
Por parte del Tineo, el empate le valió para dejar el descenso a cuatro puntos y sellar la permanencia, condenando al Luarca. La emoción se mantiene hasta el final de la temporada con una promoción que se pelea entre Condal, 66 puntos; Ribadesella, 66 puntos; Astur, 65 puntos; Andés, 65 puntos; e Hispano, 63 puntos. El no ascenso del Sporting C deja de nuevo un hueco más por subir y entre estos cinco conjuntos, tres serán los que acaben jugando la próxima temporada en Tercera. En la parte baja, Luarca, Unión Comercial y Barcia se despiden de la categoría. ◼
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