Alejandro Sol se lleva el Torneo de La Barganiza

Alejandro Sol se proclamó campeón scratch del Torneo de Golf Grupo Tapia Seguridad y Telecomunicaciones, disputado en La Barganiza, con 33 puntos. David Gallart de Cabo ganó en primera categoría con 40 puntos, por delante de Joaquín Ignacio Álvarez García, que sumó 39. En segunda categoría se impuso Daniel Amieva Villa, con 43 puntos, seguido de Patricia de Andrés Alonso, con 39. Marta Payer Castanedo fue la mejor dama clasificada, Carlos Luengos Álvarez el mejor sénior, Héctor Navello Rodríguez el mejor sub-21 y Fernando Arias González el mejor cliente de Grupo Tapia. Los premios a la bola más cercana fueron para Rodrigo Roza Vigil, en el hoyo 6, con 30 centímetros, y Jesús Fernández Lombardía, en el hoyo 12, con 1,20 metros.