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El Almagro, último obstáculo para la llegada del Rodiles a la élite del fútbol sala: "Nos da igual el rival, hay que ser mejores"

El equipo maliayés, sin factor pista en la segunda eliminatoria, se centra en buscar un buen resultado este domingo en Villaviciosa para afrontar la vuelta en la localidad de Ciudad Real

Jugadoras, ténicos y aficionados de El Gaitero Rodiles celebran la clasificación para la eliminatoria final por el ascenso.

Jugadoras, ténicos y aficionados de El Gaitero Rodiles celebran la clasificación para la eliminatoria final por el ascenso. / Rodiles F S

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Mario Rodrigo

Gijón

Un solo escalón separa a El Gaitero Rodiles de la élite femenina del fútbol sala español. Para subirlo, ha de superar en una eliminatoria de ida y vuelta al Almagro de Ciudad Real, con el primer choque este domingo a las 11.30 horas en el polideportivo de Villaviciosa y la vuelta en la localidad castellano-manchega. Pletóricas de moral tras superar con holgura al Entrerríos Automatización de Zaragoza en el primer cruce (1-5 en la ciudad mañana y 6-2 en casa), el equipo asturiano afronta con ilusión la oportunidad. "A estas alturas nos da igual el rival, sbemos que tenemos que ser mejores que cualquiera", apunta Guillermo Arribas, entrenador del Rodiles, que ve al equipo "muy motivado y con muchas ganas". El primer objetivo, lograr un buen resultado en casa, para lo que cuentan con el apoyo de su afición: "Ya los tuvimos muy cerca el pasado fin de semana y se nota mucho". Las otras dos elimintorias de ascenso emparejarán, por un lado, al Autoescola Urgell Linyola con el Estrela Futsal y al Marín con el Wanapix Zaragoza.

Aunque tiene unos días por delante para estudiar a fondo, al rival, Arribas no espera concesiones del Almagro. "Es un equipo muy sólido, con jugadoras de mucha calidad. Además, jugaron los play-offs ya el año pasado, por lo que tienen experencia. Son combativas, con buen físico, y en casa son muy fuertes. Nos tocará trabajar y salir de Asturias con un buen resultado, competir hasta el final", subraya el entrenador avilesino. El Almagro superó la primera eliminatoria ante el Lainco Sportiu Rubí de una manera mucho más ajustada que el Rodiles (triunfo visitante en Cataluña por 1-2 y empate 2-2 en la vuelta).

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