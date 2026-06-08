El ascenso de los Barroso, una carrera que queda en familia

No es habitual que un padre y un hijo se metan en la misma piscina, suban a la misma bicicleta y crucen la misma meta luciendo los mismos colores en el pecho. Cuando además lo hacen para devolver a su equipo a la Segunda División del Triatlón nacional, la historia gana otra dimensión. Eso es lo que vivieron días atrás en Roquetas de Mar Fernando Barroso y su hijo Teo, dos asturianos con la misma camiseta, el APTRI Universidad de Oviedo, y un ascenso compartido muy poco habitual.

Fernando lleva media vida metida en el triatlón. Ha pasado por equipos asturianos, cántabros y navarros, ha defendido los colores de un histórico como el Saltoki Trikideak y ha competido en Primera, Segunda y Tercera División, en las pruebas que cada año reparte la Liga nacional. El pasado curso fichó por el APTRI Universidad de Oviedo. Este, se le sumó un compañero especial. Su hijo Teo, una de las promesas más interesantes del triatlón español, hoy concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de Cáceres, decidió incorporarse al club asturiano.

"Sí que fue un poco emotivo", admite Fernando, que prefiere quitarle hierro a la estampa que dejó la imagen del fin de semana en Roquetas. "Pudimos competir los dos en la misma categoría y eso no todo el mundo puede decirlo". Le cuesta menos hablar del compañero que del hijo. Y eso, dice, es importante. "Cuando salimos a competir, lo veo como un compañero. Si tengo que llamarle la atención porque no hace algo bien, se lo digo. Y si hay que animarlo, también. Hay que saber separar". El veterano triatleta tira de experiencia para justificar el rol que asume dentro del vestuario. "Llevo tiempo haciendo de guía con los chavales del equipo que tienen 17, 18 o 20 años. Me suelen hacer bastante caso".

Lo de Teo es, en realidad, una historia paralela dentro de la misma historia. El joven triatleta ha dado un salto de calidad evidente desde que aterrizó en el CAR. Este año ya ha debutado con la selección española en una Copa de Europa y en julio acudirá a otra prueba continental en Holanda. "Para ser corredor de primer año, ha logrado meterse entre los primeros del Campeonato de España", presume su padre. "El año que viene, a lo mejor, puede llegar al podio. Y que lo convoquen para más copas de Europa, algún Mundial... Es el objetivo que tiene".

A Fernando le brillan los ojos cuando habla de la trayectoria de su hijo, pero también cuando explica las diferencias entre el triatlón de los años noventa y el de ahora. Dice que el actual ha aprendido a tratar mejor a sus jóvenes. "Con 20 años no has desarrollado todavía tu potencial. A mi hijo se le transmite que todavía le quedan siete u ocho años para explotar de verdad. A mí, en mi época, hace 25 años, eso no supieron decírmelo. Ahora se trabaja con los chavales de otra manera. Se les sabe frenar cuando hay que frenar y apretar cuando hay que apretar". Pero por encima de todo, Fernando vive este ascenso como uno de los más especiales de su carrera. Y ojo a su carrera. "Yo he corrido en todas las divisiones que existen, con equipos asturianos y de fuera. Pero es la primera vez que ascendí con un equipo de Asturias. Es súper emotivo". Habla en pasado, pero enseguida vuelve al presente. "Esto no tiene por qué quedarse aquí. La cantera que hay detrás nos hace ser optimistas. A lo mejor el año que viene no, pero dentro de dos o tres años podemos intentar acceder a la Primera División". Sin embargo, entre risas, reconoce no saber si él podrá estar. "A mí, en cinco años, a lo mejor ya no me toca", bromea.

Noticias relacionadas

Y para rematar el gran fin de semana en Roquetas, el Triatlón Oviedo selló también el ascenso a la Segunda División femenina. Doblete asturiano. Pero esta vez, en lo masculino, el guion lo escribieron un padre y un hijo a la vez. Compartiendo risas, experiencias y camiseta.