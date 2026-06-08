Las cifras del Unión Deportiva Llanera en uno de los ascensos más sólidos de Asturias: equipo humilde, números soberbios

Quienes acusan a los números de ser fríos, que se pasen por la municipalidad de Llanera, concretamente por la parroquia de Rondiella, a la que pertenece la capital, Posada, donde está el reducido reducto (91 x 48 m) que lleva el nombre de Pepe Quimarán, uno de los grandes impulsores del fútbol llanerense. El inquilino, Unión Deportiva Llanera, les convencerá de lo contrario, de lo ardiente de esos números cuya única función es plasmar la consecuencia del trabajo.

Para lograr el objetivo, tampoco se requiere que sean tan exagerados y, sobre todo, tan impropios de un equipo de la humildad del Llanera, que, bajo pasmosa estadística, en los últimos tres años ha certificado su segundo título de campeón de 3ª RFEF. Antes de detallar la excelencia numérica de los llaneristas, hay que contextualizar una categoría que suele compararse con todas las anteriores que llevaron el «3ª» en su nomenclatura. En origen, era consecuente con el nivel que representaba, el 3º, pero, a partir de las dos grandes reestructuraciones llevadas a cabo en 1977 y 2021, pasó a ser el 4 y 5, respectivamente. Por otra parte, también fluctuó mucho en cuanto al número de equipos, partiendo de los dos únicos participantes que el grupo asturiano tuvo en la edición primigenia, 1929-1930.

La primera gran irrupción estadística del Llanera se produjo en la temporada 2023-2024. El equipo de Chuchi Collado alcanzaba los 105 goles en 34 jornadas, con la curiosidad de tener a los tres máximos goleadores de la categoría: Amadou Coundoul (30), Junior Romaric (19) y Cristian García (16).

Esas 105 dianas sitúan al Llanera en el cuarto puesto del ranking histórico, tanto por número como por promedio (3,09 por partido). Le preceden el Sporting B de José Alberto López, que en la 2016-2017 se fue hasta los 112 goles, con la tripleta Claudio Medina (28), Pablo Fernández (17) y Rubén Sánchez (17); el Langreo, que llegaba a los 108 en la campaña 1961-1962, con la dupla demoledora formada por Candi Fernández (28) y Manolito García (23); y el Caudal 1949-1950, que campeonaba con las 106 dianas de Nando Mori, Faustino Fuentes, Balbino Martín, Manuel Menéndez… Otro equipo en el olimpo goleador de la Tercera es el Círculo Popular La Felguera 1959-1960, cuyo promedio (3,17 goles por partido) solo se vio superado por el ya comentado Langreo, que culminaba la temporada 1961-1962, la primera de su historia, con el ascenso a 2ª División, tras mantener durante la liga regular la asombrosa media de 3,60 goles por encuentro.

La segunda estadística del Llanera que llama la atención surge de la liga regular recién finalizada. Después de la única derrota (0-5) ante el Covadonga –a partir de esa estrambótica matinal encadenó 8 victorias consecutivas en casa, con un 18-0 de parcial– y los empates en los feudos de Covadonga, Lenense, Ceares y Navarro, los llaneristas alcanzaron los 91 puntos, es decir, el 89,22% de los posibles, de forma que se encaraman al segundo puesto de la historia de este ranking. Solo el Real Oviedo 2008-2009, dirigido por el avilesino Raúl González, obtuvo un porcentaje superior, el 90,35, producto de los 103 puntos previos al ascenso a 2ªB conseguido en Mallorca.

Los números nada tienen de fríos. De vez en cuando, sí que son caprichosos, como así fueron este año con el Cuarte, equipo de la Tercera aragonesa que se quedó sin ascenso directo después de ser el menos goleado de todas las categorías nacionales, uno de los dos únicos invictos y líder durante todas las jornadas de la 2ª vuelta, excepto la última.

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Por la vía rápida ascendió el Llanera, así que Miguel López Cedrón, presidente y director deportivo, tendrá más tiempo para planificar, mientras que el historiador, Abel González, deberá ingeniárselas a la hora de ampliar su recopilatorio, que cada vez necesita más espacio para cobijar números tan grandes.