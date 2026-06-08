España ya calienta la voz, un grupo de aficionados a La Roja se echa a la calle antes del Mundial: "Queremos otra estrella"

El Mundial arranca el 11 de junio y España ya empieza a sentir ese cosquilleo que aparece antes de las grandes citas. La selección de Luis de la Fuente debutará el lunes 15, a las 18 horas, ante Cabo Verde, con la ilusión de volver a levantar una Copa del Mundo y repetir una historia que todavía suena a gloria: la de 2010.

De pie, por la izquierda, Rubén Busto, Fernando Muñiz, Nati González, Marián Pedregal, Dylan Lobo, Marco João Oliveira, Carmen Fernández, Pilar Gómez y Antonio Flórez. Agachados, María Álvarez y Titi López con su perra «Luna», una fox terrier, en la plaza del Fresno, en Oviedo. | J. A.

LA NUEVA ESPAÑA reúne a varios aficionados de la selección española para tomar el pulso a la afición asturiana. Entre camisetas rojas, banderas y recuerdos, el ambiente es de confianza. España llega con un equipo joven, reconocible y competitivo, capaz de enganchar de nuevo a una afición que ya habla de sumar una estrella al escudo nacional.

María Álvarez acude a la cita con una bandera de España firmada por Iker Casillas, legendario portero y capitán de aquella selección campeona del mundo en Sudáfrica. "La guardo como oro en paño. Cada vez que empieza un Mundial la saco con la misma ilusión", cuenta. Álvarez tira de superstición y memoria. Recuerda que Benedicto XVI estuvo en España en 2010 y enlaza aquel recuerdo con la visita de León XIV. "Si entonces vino Benedicto XVI y ganamos el Mundial, ahora que ha venido León XIV que se repita la historia. Por pedir, que no quede", bromea.

Rubén Busto, por su parte, mira el dorsal que luce Antonio Flórez, el 21 del asturiano Luis Enrique, y viaja al Mundial de 1994. Aquel codazo de Tassotti que destrozó la nariz del gijonés sigue formando parte de la memoria dolorosa del fútbol español. "Aquello fue increíble. Antes íbamos a los Mundiales pensando que siempre nos iba a pasar algo malo; ahora vamos creyendo que puede pasar algo bueno", afirma.

El optimismo domina, aunque también hay debate. Todos quieren que España gane el Mundial, pero alguno echa en falta algún jugador del Real Madrid en la lista. "Confío en De la Fuente, porque ha hecho un grupo muy serio, pero en un torneo así siempre quieres llevarte todo el talento posible. Luego, si ganamos, nadie se acordará de las ausencias", apunta Álvarez.

Mientras los mayores recuerdan y hacen sus quinielas, Dylan Lobo y Marco João Oliveira juegan al balón mientras charlan con LA NUEVA ESPAÑA. En unos días viajarán a Brasil para ver a su familia, así que viven el torneo con el corazón algo dividido, aunque aseguran que van con España a tope. "Tenemos las dos camisetas y son muy chulas. Nos gusta España, pero también Brasil", dicen entre risas. Los dos tienen claros sus favoritos. "Nos gusta Lamine Yamal porque hace cosas distintas. Y Pedri también, porque juega muy tranquilo", explican antes de volver a tocar la pelota.

España debutará ante Cabo Verde con la obligación de empezar bien y con la afición otra vez enchufada. Nadie gana un Mundial en el primer partido, pero una buena puesta en escena puede marcar el camino. De momento, en las calles asturianas ya se juega la previa. España vuelve a creer.

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La selección cerrará esta madrugada, a las 4.00 horas, hora española, su preparación de cara a su estreno en el Mundial. La Roja se medirá a Perú en Puebla (México). El partido inaugural será el jueves entre México y Sudáfrica, a las 21.00 horas. España debutará el lunes 15 ante Cabo Verde. El domingo 21 jugará frente a Arabia Saudí, a las 18.00 horas, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Uruguay, a las 2.00 horas de la madrugada.