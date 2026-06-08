Goles espectaculares en la arena: el balonmano playa, "un deporte en auge" que triunfa en San Lorenzo

Con calor y sol desde bien temprano, nadie en Asturias duda en pasarse por la playa para disfrutar del domingo. Locales y turistas paseaban por la playa de San Lorenzo y muchos de ellos se acercaban al bullicio generado alrededor de la escalera 15, donde durante todo el fin de semana se vivió con intensidad el Torneo Triocar Playa de San Lorenzo. Sobre la arena, se disputaron ayer las finales de balonmano playa, un deporte "totalmente diferente" al tradicional que triunfa en esta época del año. "Es un torneo de referencia y viene mucha gente de distintas partes de España", reconoce el organizador y responsable de la sección en la Asturiana, Jesús Carrillo.

En el tercer torneo más longevo de esta modalidad, Dummys y Villa de Gijón se proclamaron campeones en categorías masculina y femenina, respectivamente, tras unas finales muy ajustadas que se tuvieron que decidir en la tanda de shoot outs. "Es un deporte que no tiene nada que ver con el balonmano, se llama así porque se juega con la mano y un balón, pero cambia todo", explica Carrillo. "El número de jugadores en pista es distinto, la puntuación de goles cambia porque algunos valen dos puntos si se hace un giro de 360 grados o una acción de fly (lanzar antes de tocar el suelo) y los partidos son dos sets de 10 minutos", continúa. Y, en caso de empate, todo termina con los shoot outs, unos contraataques de jugador contra portero.

Sobre estas líneas, una acción de la final masculina disputada entre Dummys y el Gijón Jovellanos. A la derecha, los integrantes del Dummys y el Villa de Gijón, campeones de esta edición. | J. V. / j.v.

No había persona que no pasase por el paseo de San Lorenzo que no se quedase unos minutos viendo esas espectaculares jugadas. "Íbamos de paseo y al final llevamos media hora aquí. Es entretenido", reconocía Isabel Vázquez, mientras que Eva Ruiz y Marcos Trujillo, unos turistas malagueños que apuraban sus últimos días en Gijón, no perdían detalle. "Lo vamos a seguir desde la arena para aprovechar y darnos también un chapuzón".

En el Playa de San Lorenzo se reunieron más de 300 jugadores y 24 equipos, algunos de ellos de los mejores de España provenientes de Cantabria, País Vasco o Castilla y León. "Las plazas volaron en menos de 24 horas pese a que había otros dos torneos en Euskadi", prosigue Carrillo, quien destaca las ventajas de este deporte. "Estamos en un entorno privilegiado y esta modalidad es más divertida y lúdica. A la gente le atrae porque les llama la atención esos giros y ese juego", destaca, mientras que Juan Arribas, el presidente de la Asturiana, habla del componente social. "Muchos equipos lo forman chicos y chicas que durante el invierno compiten en contra y todos hacen pandilla y conviven", comenta.

Entre los jugadores había algunos de mucho nivel, como Nano Gallego, campeón de Europa de balonmano playa con la selección española y también a nivel de clubes con el Alcalá. "Es un deporte totalmente diferente al tradicional, no hay tanto contacto y se premia la espectacularidad, los giros y la intensidad. A mí me encanta, pero ahora mismo estoy muerto", decía entre risas uno de los ganadores del torneo.

Pie de foto

Otro de los clásicos del balonmano playa asturiano es Cristian Murias, subcampeón de Europa de clubes con el Azuqueca. "La gente cada vez tiene más interés en este deporte y más ganas de alargar la temporada en pista. Da gusto que cada vez haya más gente viéndonos", agradecía. Nadie se quería perder la cita, tampoco la capitana del Villa de Gijón, Marta Durán, que el día de su 20 cumpleaños se alzó con el campeonato. "Yo jugaba pista y cuando me lo ofrecieron no dudé. Despejas del balonmano tradicional, cambias de aires y te lo pasas bien", destaca, antes de comentar que tendrá una agenda muy apretada este verano con varios campeonatos y el Nacional.

"Es un fenómeno que crece exponencialmente"

"Yo antes jugaba al balonmano en la playa, no al balonmano playa. Todo ha cambiado muchísimo", afirma Jesús Carrillo. Este deporte ha evolucionado notablemente en los últimos 15 años hasta el punto de que en la actualidad hay más de 1.400 licencias en el Principado.

"En el primer torneo hace 15 años nos juntábamos grupos de amigos y ahora hay hasta equipos que juegan al balonmano playa superprofesionalizados", prosigue Carrillo, quien destaca las enormes diferencias desde entonces. "Ahora todo está mucho más reglamentado, los resultados salen al momento y todos pueden verlo…", aunque admite que la provincia "está a años luz" de otras como Andalucía o Cataluña, donde este deporte tiene más popularidad. "Vemos que es un fenómeno que crece exponencialmente y cada verano es más", destaca Juan Arribas, quien explica que "están apareciendo clubes específicos de balonmano playa que invierten mucho" y no descarta que acabe llegando aún más lejos. "Hay posibilidades de que acabe siendo olímpico igual que lo fue el voleibol playa. España es una potencia mundial".

Todos comenzaron jugando de la misma forma, con amigos, aunque algunos lo hicieron fuera de la región como Nano Gallego hace más de 20 años. "Ha cambiado una exageración", dice, mientras que Marta Durán, que lleva cinco practicándolo, asegura que "cuando empecé a jugar no había tantos torneos en Asturias ni se le daba tanta visibilidad como ahora".

La temporada arranca cuando llega el buen tiempo, en el mes de mayo, y dura hasta comienzos de agosto, cuando el balonmano de pista solapa esta modalidad. "Es cuando empiezan las pretemporadas de pista muchos ya se pasan allí", pero Carrillo expresa que todo se ha impulsado desde la pandemia. "Fue cuando se realizó el primer CESA desde infantiles hasta juveniles. Todos los clubes se pusieron a ofertar a las familias y eso está haciendo crecer", dice, destacando sobre todo los avances desde la formación. "Pasamos de que hubiese unos cinco entrenadores con el nivel 2 a más de 30 en la actualidad, por lo que cada vez hay más gente especializada y desde la base comienzan a tener más nivel para competir".

Noticias relacionadas

Los directivos destacan las posibilidades de crecimiento, aunque también advierten de algunos problemas, especialmente con las playas. "Costas da los permisos que da y necesitamos un espacio para entrenar", explica Carrillo. "Hay tantos equipos que a veces te encuentras con ocho o diez campos y vamos a tener un problema de seguridad ciudadana". El Sporting cede el campo de arena de Mareo, pero desde la Asturiana reclaman "un espacio compartido" para seguir expandiendo un deporte al alza.