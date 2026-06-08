El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto valora la temporada tras la Final a 4: "Lo de Coruña fue emocionante"
Fernando Villabella cree que ha llegado el momento de que "se considere al Alimerka Oviedo como algo grande para Asturias" tras la buena temporada del equipo
El primer sorprendido fue el jefe. Fernando Villabella, presidente y uno de los fundadores del Alimerka Oviedo Baloncesto, reconoce que por momentos le pudo la emoción durante la Final a 4 de La Coruña, en la que el OCB perdió por 71-79 ante Estudiantes: "Lo primero que me emocionó fue cuando vi que, durante el partido entre Palencia y Coruña, nuestra grada se vació y resulta que se fueron a recibir al autobús del equipo. Cuando me empezaron a pasar vídeos de lo que estaba pasando, sinceramente me emocioné".
Una afición que sorprendió al propio presidente
Y es que, continúa el presidente del OCB, "nuestra grada estaba hasta arriba de gente, superaba en número a la de Estudiantes, más los 600 o 700 que estaban en Pumarín". En consecuencia, esto supone que el club de baloncesto de Oviedo se ha hecho "mayor de edad". "Hemos experimentado un crecimiento muy grande, el bonsái fue trasplantado a la maceta y está creciendo. Es momento de que nos empiecen a ver como algo grande para Asturias", añade.
El valor de una Final a 4 más allá del resultado
Por eso, en el análisis de la Final a 4 de La Coruña, el presidente del OCB quiere ir más allá del resultado, "que fue un resultado magnífico; el equipo peleó durante 40 minutos como hace siempre", y quedarse con lo que pasó en la grada: "Me quedo con la afición del Oviedo Baloncesto, las mil personas que vinieron a Coruña cantando el ‘Asturias, patria querida’ al acabar el partido. Fue una sensación de club consolidado en Asturias". Todo ello lleva a Fernando Villabella a pensar que "este club está llamando a la puerta a cotas mayores".
El OCB reivindica su sitio en Asturias
Para Fernando Villabella es necesario poner en contexto lo que supone el OCB dentro del deporte y los espectáculos culturales de la región. "Después del Oviedo y del Sporting, el del OCB es el espectáculo cultural y deportivo más atractivo y que más gente congrega en la región".
Un crecimiento paso a paso
Todo ello supone también una labor importante para el club, que tiene que mantener lo conseguido y seguir dando pasos para hacerse todavía más grande: "Lo que tenemos que hacer es seguir igual, creciendo todos los años. Cuando teníamos solo una grada en Pumarín pasamos primero a que nos pusieran otra grada más, luego los fondos, vino el Palacio de los Deportes y ahora estamos en otra fase de desarrollo del club".
El Palacio, la cantera y el futuro
Un momento en el que ya han conseguido "competir en esta Final a 4 de La Coruña con equipos que están en una fase de evolución superior a la nuestra". Por eso, con humildad y tranquilidad, Fernando Villabella señala que hay que seguir caminando en esa línea: "Tenemos que ir con naturalidad, aspirando a ser cada día más gente, aspirando a llenar cada partido el Palacio y a seguir teniendo una fantástica cantera con cada vez más niños".
Un montón de objetivos para los que hay que empezar a trabajar desde ya, con las miras puestas en consolidar el proyecto, en seguir haciendo del Palacio de los Deportes una fiesta en cada partido y en formar una plantilla que, aunque no logre siempre alcanzar cotas deportivas tan altas como las que consiguió esta temporada, siga transmitiendo esa sensación de dejarse siempre todo en la pista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
- Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra