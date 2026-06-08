Así queda la Primera FEB para el OCB tras el ascenso del Leyma Coruña: el Estudiantes sigue y Andalucía regresa a lo grande
El equipo madrileño, verdugo del Alimerka Oviedo Baloncesto en la semifinal, desperdició los 13 puntos de ventaja que tenía a cinco minutos del final
El Leyma Coruña, dirigido por el exentrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto Carles Marco, ascendió a la ACB tras derrotar a Estudiantes, verdugo del OCB en la semifinal del sábado, por 97-100 tras una prórroga a la que se llegó después de que el conjunto gallego, que hacía de anfitrión en la Final a 4, remontara 13 puntos en poco más de cinco minutos.
El Leyma Coruña regresa a la ACB
El equipo de La Coruña regresa de esta manera por la vía rápida a la ACB, de la que descendió la pasada campaña. Lo hace, además, con justicia, perdiendo solo cuatro partidos en la Liga regular de Primera FEB, los mismos que el Obradoiro, que logró el ascenso por tenerle ganado el basket-average particular, y practicando un gran baloncesto. El equipo de Carles Marco, en el que también milita el exjugador del OCB Paul Jorgensen, que fue el máximo anotador (22 puntos) y el jugador más valorado (21 créditos) de su equipo, lideró la competición casi hasta el final, cuando el Monbus Obradoiro fue capaz de darles caza sobre todo gracias a ganarle los duelos particulares.
La remontada que hundió a Estudiantes
La final fue una auténtica pesadilla para el Estudiantes. El conjunto estudiantil, que sufrió de lo lindo para derrotar por 79-71 al Alimerka Oviedo en la semifinal del sábado, parecía que iba a poner fin a su estancia en Primera FEB tras cinco años. Ganaba por 13 puntos a poco más de cinco minutos del final, pero el Leyma reaccionó a tiempo para empatar y llevar el encuentro a la prórroga. En ella fue superior y acabó con las esperanzas de un conjunto madrileño que tendrá que seguir una temporada más en Primera FEB.
Alimerka Oviedo y Palencia seguirán en Primera FEB
Lo harán también los dos derrotados en las semifinales, Súper Agropal Palencia y Alimerka Oviedo Baloncesto. Las plazas de los ascendidos Monbus Obradoiro y Leyma Coruña las ocuparán Gran Canaria y Granada, que bajan de la ACB. Siguen de la temporada pasada Inveready Gipuzkoa, Flexicar Fuenlabrada, Hestia Menorca, HLA Alicante, Caja Rural Zamora, Grupo Alega Cantabria, Cloud.gal Ourense Baloncesto, Grupo Ureta Tizona Burgos, Fibwi Mallorca Basket Palma y Palmer Basket Mallorca Palma.
Tres ascensos desde Segunda FEB
Descendieron a Segunda FEB Grupo Caesa Seguros Cartagena y Melilla Ciudad de Deporte y ascienden tres equipos (esta temporada hubo un equipo menos al no hacerse efectivo el descenso del Granada y renunciar a esa plaza el Betis). Los ascensos son los del Coto Córdoba, el Insolac Caja 87 sevillano y el Bueno Arenas Albacete.
Una competición con más viajes y sin equipos catalanes
La competición queda así con tan solo un equipo gallego, el de Ourense, y regresan con fuerza los equipos andaluces tras una temporada de ausencia: estarán Granada, Córdoba y Sevilla. La competición tendrá, además, un viaje más a unas islas, en este caso a las Islas Canarias, con el descenso del potente Gran Canaria. El resto serán los dos viajes a Mallorca, ciudad de Fibwi y Palmer, y otro a Menorca. Una temporada más, no habrá equipos catalanes en la segunda categoría del baloncesto español.
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